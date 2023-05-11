Что такое дежавю на самом деле

"У меня дежавю" – наверняка каждый хоть раз в жизни слышал эту фразу либо произносил ее сам. "Рамблер" расскажет, что означает феномен на самом деле.

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Где-то я это уже видел

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Само слово происходит с французского переводится как "уже увиденное". Используется для описания ситуации, при которой у человека возникает ощущение, будто бы то или иное событие уже было им пережито. Например, вы идете по улице города, в котором до сих пор никогда не бывали. Однако кажется, что именно здесь вы уже прогуливались, видели встречающиеся на пути магазины и проезжающую в этот самый момент мимо вас синюю машину. Вдобавок к этому, мимо вас пройдет девушка, чей парфюм покажется до боли знакомым. Но самое интересное, что, опираясь на такие ощущения, иногда мы можем даже предугадать, что будет происходить дальше.

Вводящий в заблуждение и порождающий поток вопросов феномен пытались объяснить еще в античные времена. А вот сам термин озвучил французский философ, психолог Эмиль Буарак только в 1876-ом году. Так, в процессе своей первой поездки в Париж он периодически испытывал «ощущение узнавания».

Например, когда впервые увидел памятник, местность, человека, что заставило меня вдруг осознать: вопреки моему суждению, я уже будто бы видел это. Невозможно описать, когда это было: воспоминание и ощущение было очень живым и ясным. Это ощущение не исчезло при дальнейшем обдумывании: оно только усиливалось.

Сильно ли продвинулась наука за последние 40 лет, и как ученые объясняют это явление сегодня?

Расщепленное восприятие информации

Суть сводится к следующему: люди воспринимают один и тот же объект два раза. К примеру, вы прогуливаетесь по парку, и в поле вашего зрения попадает стоянка для велосипедов. Вы замечаете ее боковым зрением, не особо зацикливаясь на ней, так как сосредоточены на деревьях, озере и прочих интересных вещах. И все же в результате такого беглого осмотра мозг уже получает кусочек информации и начинает обрабатывать ее. Когда вы взглянете на эту же стоянку осознанно, он посчитает, что уже видел ее.

Мозг хочет исправить неточное воспоминание

Однажды шотландский психолог Акира О'Коннор решил сымитировать эффект дежавю. Так, он оглашал участникам эксперимента схожие по смыслу слова – кровать, подушка, ночь, – избегая при этом ключевого, связывающего их слова "сон". Окутанные влиянием ложных воспоминаний люди могли поверить, что в списке среди прочих было именно оно. Тогда психолог уточнял, слышали ли участники слова, начинающиеся на букву "с". Ответ был отрицательный. Но когда он расспрашивал испытуемых конкретно про "сон", они ссылались на ощущения, близкие к дежавю. Мозг, вероятно, проверяет информацию и посылает сигнал, если замечает ошибку, резюмировал психолог.

Последствие ряда заболеваний

Дежавю рассматривается и как следствие аномальной активности в головном мозге. Характерные ощущения уже пережитого события нередко встречается во время эпилептических приступов, свидетельствуют исследования. Им могут сопутствовать и галлюцинации.

Влияние медицинских препаратов

На возникновение подобных воспоминаний может влиять прием ряда лекарств, в том числе их смешение. К примеру, такой эффект в совокупности способны вызвать амантадин и фенилпропаноламин, которые назначаются пациентам при обычной простуде. Сюда же относятся антидепрессанты и нейролептики. В ходе ряда исследований ученые пришли к выводу, что входящие в состав препаратов вещества воздействуют на височные области мозга.

Сон или явь

Есть и более простые объяснения таинственного феномена: его связывают в том числе со сновидениями. Ощущения во время дежавю воспроизводят ситуацию, которую человек пережил во сне. Иногда испытать так называемое узнавание можно и из-за того, что вам встретились вживую отдельные элементы из сновидений.

Виноваты могут быть и путешествия