Зачем наложниц в гареме раскармливали до 200 килограммов

В гаремы османских султанов попадали только самые красивые девушки. Однако стандарты красоты имеют свойство меняться, а вкусы некоторых правителей были крайне специфичны.

© Кадр из фильма «Приключения барона Мюнхгаузена»

В частности, в период правления Ибрагима I наложниц было принять откармливать до 200 килограмм. Подробнее о том, для чего это делалось – в материале "Рамблера".

Известно, что к наложницам предъявлялись крайне высокие требования: они должны были отличаться не только юным возрастом и привлекательной внешностью, но также крепким здоровьем и различными умениями.

При этом единых стандартов красоты у султанов не существовало. Одним нравились миниатюрные блондинки, другим высокорослые статные брюнетки. Более того, как минимум, одного из правителей совершенно не прельщали женщины с точеной фигурой. Напротив, он отдавал предпочтение крупным девушкам с большим количеством лишнего веса.

Ибрагим I правил Османской империей в середине XVII века. Однако во главе государства он стоял лишь номинально. На самом деле все вопросы решали его мать и великий визирь, который имел статус главного министра при султане.

Ибрагима I именовали сумасшедшим, потому что он был не способен управлять страной, славился эксцентричным характером и совершенно не проявлял интереса к женщинам. По некоторым данным, правитель хранил девственность до 25 лет.

Все изменилось, когда мать Ибрагима I заметила, с каким вожделением он смотрит на полных женщин. Тогда наложниц в гареме султана принялись стремительно откармливать, и вскоре правитель стал куда больше времени проводить с девушками.