Почему у исландцев нет фамилий

Исландия — уникальная страна с особой природой, культурой и обычаями. В Исландии даже принято по-другому называть людей. Так в стране нет ни одного человека с фамилией, и это — единственная страна в мире, которая их не использует.

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Население Исландии составляет 372,5 тысячи человек. Почти столько же людей живет, например, в одном Новороссийске. Ни у одного жителя Исландии нет фамилии. О том, почему так произошло, — в материале “Рамблера”.

В Исландии принято использовать имя человека и второе имя — оно может быть любым, а может быть его отчеством или матронимом (отчеством по матери). Таким образом, каждый гражданин страны имеет два имени, одно из которых считается фамилией. С именами в Исландии тоже сложно — в стране существует специальный комитет, который создал реестр из четырех тысяч имен, которыми можно называть новорожденных. Остальные запрещены. Иногда в список добавляются новые имена. Главный критерий — они должны гармонично звучать в исландском языке. А это — крайне непростая задача.

Отчества в Исландии также регламентированы. К имени отца или матери добавляются приставки son — мальчикам, dottir — девочкам и bur — для детей, которым родители оставили право выбора пола.

При замужестве женщины фамилию не меняют, а ребенок берет отчество или матроним. В итоге в одной семье исландцев у матери, отца и ребенка будут разные “фамилии”.