$77.20+1.3284.25+1.36

Почему у исландцев нет фамилий

Исландия — уникальная страна с особой природой, культурой и обычаями. В Исландии даже принято по-другому называть людей. Так в стране нет ни одного человека с фамилией, и это — единственная страна в мире, которая их не использует.

Почему у исландцев нет фамилий
© Unsplash

Население Исландии составляет 372,5 тысячи человек. Почти столько же людей живет, например, в одном Новороссийске. Ни у одного жителя Исландии нет фамилии. О том, почему так произошло, — в материале “Рамблера”.

В Исландии принято использовать имя человека и второе имя — оно может быть любым, а может быть его отчеством или матронимом (отчеством по матери). Таким образом, каждый гражданин страны имеет два имени, одно из которых считается фамилией. С именами в Исландии тоже сложно — в стране существует специальный комитет, который создал реестр из четырех тысяч имен, которыми можно называть новорожденных. Остальные запрещены. Иногда в список добавляются новые имена. Главный критерий — они должны гармонично звучать в исландском языке. А это — крайне непростая задача.

В Великобритании предложили бесплатный отдых обладателям двух имен

Отчества в Исландии также регламентированы. К имени отца или матери добавляются приставки son — мальчикам, dottir — девочкам и bur — для детей, которым родители оставили право выбора пола.

При замужестве женщины фамилию не меняют, а ребенок берет отчество или матроним. В итоге в одной семье исландцев у матери, отца и ребенка будут разные “фамилии”.

Отсутствие фамилий у исландцев связано с тем, что раньше в стране жило очень маленькое количество людей. И фамилии для идентификации были не нужны — всех знали по имени. Потом людей стало больше, государство пыталось внедрить фамилии, но они так и не прижились. Тогда нашелся выход и людей стали идентифицировать с помощью имени и отчества.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий