В Великобритании предложили бесплатный отдых обладателям двух имен

Бренды в Великобритании накануне коронации предложили бесплатные товары и услуги обладателям двух имен. Об этом сообщает The Guardian.

Людям с именем Чарльз или Камилла могут поучаствовать в различных маркетинговых акциях, которые организовали бренды накануне коронации Чарльза. При предъявлении документов обладатели "королевских" имен могут получить бесплатный отдых на люксовом курорте, кофе и ужин в ресторане.

Все акции и предложения будут длиться до следующих выходных включительно. Коронация Карла III (Чарльза) состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.