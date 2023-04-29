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В Великобритании предложили бесплатный отдых обладателям двух имен

Бренды в Великобритании накануне коронации предложили бесплатные товары и услуги обладателям двух имен. Об этом сообщает The Guardian.

В Великобритании предложили бесплатный отдых обладателям двух имен
© globallookpress.com

Людям с именем Чарльз или Камилла могут поучаствовать в различных маркетинговых акциях, которые организовали бренды накануне коронации Чарльза. При предъявлении документов обладатели "королевских" имен могут получить бесплатный отдых на люксовом курорте, кофе и ужин в ресторане.

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Все акции и предложения будут длиться до следующих выходных включительно. Коронация Карла III (Чарльза) состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

Ранее сообщалось, что Тома Круза и Винни-Пуха пригласили на коронацию Карла III.

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