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Факты о ежах, которые вы могли не знать

Ежегодно 12 мая отмечается День сопения ежей. Самое время познакомиться с ними поближе. "Рамблер" расскажет интересные факты о жизни колючих млекопитающих.

Факты о ежах, которые вы могли не знать
© Unsplash

Миловидные хищники

После просмотра детских мультфильмов и прочтения сказок может сложиться впечатление, что ежи питаются преимущественно грибами, ягодами и яблоками. Но это не так: они являются всеядными хищниками и не прочь полакомиться, например, гусеницами, дождевыми червями и жуками. Иногда ежи охотятся на лягушек, ящериц, мышей и даже змей.

Опасный миф

Не отходя от ежиного рациона, следует отметить, что молоко для них представляет опасность. Точнее, в первые недели своего существования самка кормит своих колючих малышей молоком, и чувствуют они себя при этом хорошо. Однако с возрастом организм ежей прекращает выработку фермента, переваривающего лактозу. Именно по этой причине молочное лакомство может навредить пищеварению ежа и даже представлять угрозу его жизни.

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Необычный деликатес

Римляне ещё в IV в. до н. э. выращивали ежей ради мяса. Так, их тушки запекали целиком глине. За счет подобного способа приготовления иголки застревали в ней, а мясо можно было есть без угрозы пораниться. Кроме того, некоторые народные снадобья включали внутренности или кровь ежа.

Не забываем про осторожность

Ежи достаточно часто являются переносчиками опасных заболеваний. В их числе бешенство, сальмонеллез, водная лихорадка. Помимо этого, своими иголками они цепляют клещей и блох в приличных количествах, которые также представляют опасность для человека.

Есть чем похвастаться

На телах ежей растут не только иголки, но и шерсть. Она защищает их кожный покров и помогает телу сохранять тепло в холодное время года. А еще у них есть хвост, размер которого обычно составляет около 3 см. Примечательно, что примерно такова и длина самих иголок.

Формула-1

Ежей можно назвать шустрыми млекопитающими – они способны передвигаться со скоростью до 3 м/с. Кроме того, они хорошо плавают и прыгают.

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