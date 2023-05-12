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Что такое «порожняк» на самом деле

Существует такой жаргонизм – "гнать порожняк". Он означает "врать, не быть способным ответить за свои слова и поступки". "Рамблер" расскажет, почему гонят именно его, и что означает слово на самом деле.

Что такое "порожняк" на самом деле
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Откуда корни растут

Само слово произошло от прилагательного "порожний", то есть пустой, незаполненный. Используется давно и в различных ситуациях. Возможно, вы также слышали фразеологизм "переливать из пустого в порожнее". Обычно он применим к бессмысленным разговорам и занятиям.

… двадцать пять лет читает и пишет о том, что умным давно уже известно, а для глупых неинтересно, — значит, двадцать пять лет переливает из пустого в порожнее. А. П. Чехов, «Дядя Ваня», 1896 г.

Что такое «просак» на самом деле

Истинный смысл

Вернемся к порожняку. В общепринятом смысле слово подразумевает под собой следующий без груза транспорт.

Чаще всего слово используется для обозначения именно железнодорожного состава, ничем не нагруженного. Так, обычно товарные поезда везут груз в пункт назначения, после чего возвращаются пустыми.

Термин является привычным, например, для транспортных компаний, экспедиторов, логистов. Все они так или иначе связаны с перевозками грузов и используют в своей речи в том числе термины "порожний" и "порожняк".

Ничего особенного

Таким образом, порожними могут быть, например, та же сумка или человек. В современных реалиях слово услышишь не часто, но смущаться его не всегда стоит. Возможно, вы ведете разговор с предпринимателем, желающим понять, через какие страны будут "гнать порожняк" после разгрузки составов, а не с грубым собеседником, который в чем-то вас обвиняет.

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