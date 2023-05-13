Откуда пошло выражение "держать свечку"

"Держать свечку" — очень распространенное в русском языке выражение. Так говорят, когда кто-то стал свидетелем каких-либо личных событий, чаще всего интимного характера. Как правило, эта фраза используется в негативном контексте, чтобы выразить сомнение в том, что говорит человек: "А ты там свечку держал?".

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Знаете ли вы, откуда пошло это выражение и причем тут свечи? Отвечаем на этот вопрос в материале "Рамблера".

Существует две версии происхождения этого выражения. Согласно первой, еще на Руси в первую брачную ночь молодоженов за ними следил кто-то из родственников, чтобы убедиться, что род будет продолжен. Такой человек стоял со свечей у постели новобрачных и после того, как все случалось, cообщал об этом другим членам семьи, так как рождение потомства считалось основной целью брака.