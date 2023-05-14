Что нельзя делать в день Еремея Запашника 14 мая

Православная церковь 14 мая чтит память святого Иеремия — одного из четырех упомянутых в Ветхом Завете пророков. В народе в это время начиналась вспашка и засев полей, поэтому его прозвали Еремеем Запашником.

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С этой датой связано множество примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно древним приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Наши предки считали, что 14 мая ни в коем случае нельзя бездельничать. Это может привести к большим неудачам в жизни, а, вот, усердная работа, наоборот, — к везению.

Не стоит в день Еремея Запашника просить и давать в долг. Считалось, что любые денежные дела, обсуждение бюджета чреваты финансовыми проблемами в течение всего последующего года.

Плохая примета сегодня — грустить и жаловаться на свою жизнь другим. Негатив 14 мая приведет к тому, что проблем станет еще больше, поэтому лучше оставить жалобы и уныние на другие дни. Не стоит делиться и своими плохими снами до обеда, иначе они станут реальностью.

Еще один запрет касается растений. В день Еремея Запашника нельзя сеять и пересаживать растения. Наши предки верили, что из семян ничего не вырастет, так как их 14 мая могут сглазить.

Погодные приметы: