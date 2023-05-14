Откуда пошло выражение "и ежу понятно"
Выражение "и ежу понятно" используется довольно часто. Так говорят о чем-то очень понятном и очевидном для каждого: "Да это и ежу понятно"!
Откуда пошло это выражение и почему понятно именно ежу? Рассказываем о происхождении популярного фразеологизма в материале "Рамблера".
Считается, что впервые выражение использовал поэт Владимир Маяковский в своем стихотворении 1925 года "Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий".
"Дрянь и Петя
и родители:
общий вид их отвратителен.
Ясно
даже и ежу —
этот Петя
был буржуй".
Однако распространилось это выражение гораздо позднее — только в 1950-1960-х годах, после того, как вышла повесть братьев Стругацких "Страна багровых туч". Писатели использовали фразу Маяковского в своей прозе: "Да ведь и ежу ясно… — Юрковский подумал и махнул рукой. — Пещерные люди!"
Это первая версия происхождения распространенного фразеологизма. Но есть и еще одна. Согласно ей, ежами в советское время называли учеников физико-математических школ-интернатов, предназначенных для одаренных детей. Тех, кому оставалось учиться один год были в классах Е, Ж, И — ЕЖИ. А те, кто учился два года, говорили про отстающих одногодников "и ежу понятно".