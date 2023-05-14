Откуда пошло выражение "и ежу понятно"

Выражение "и ежу понятно" используется довольно часто. Так говорят о чем-то очень понятном и очевидном для каждого: "Да это и ежу понятно"!

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Откуда пошло это выражение и почему понятно именно ежу? Рассказываем о происхождении популярного фразеологизма в материале "Рамблера".

Считается, что впервые выражение использовал поэт Владимир Маяковский в своем стихотворении 1925 года "Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий".

"Дрянь и Петя

и родители:

общий вид их отвратителен.

Ясно

даже и ежу —

этот Петя

был буржуй".

Однако распространилось это выражение гораздо позднее — только в 1950-1960-х годах, после того, как вышла повесть братьев Стругацких "Страна багровых туч". Писатели использовали фразу Маяковского в своей прозе: "Да ведь и ежу ясно… — Юрковский подумал и махнул рукой. — Пещерные люди!"