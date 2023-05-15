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Как появилась примета запускать кота первым в дом

Согласно одной из примет, при переезде в новое жилье первым переступить порог должен кот. "Рамблер" расскажет, откуда лапы растут у этого обычая.

Как появилась примета запускать кота первым в дом
© Unsplash

Дипломаты

Древние славяне верили, что нас окружают духи – как добрые, так и злые. И что они могут обитать в еще не заселенном доме. На кота же возлагалась миссия стать первопроходцем, который своей положительной энергетикой должен задобрить невидимых сожителей, заручится их поддержкой и защитой для въезжающей в дом семьи.

Такое объяснение кажется привычным, учитывая, что коты и в древнеегипетской мифологии были стражами потустороннего мира.

Верные товарищи

Коты дружат с домовыми, гласит вторая легенда. А это значит, что вместе с питомцем в дом зайдет и сам дух, который будет покровительствовать дома, оберегать жильцов и поддерживать уют.

Как завоевать доверие кошки

К деньгам

Другая версия базируется на том, что коты являются символом достатка и благополучия. Зашедший первым в новый дом питомец, таким образом, якобы способен избавить его будущих обитателей от бедности.

Здесь же стоит упомянуть японскую фигурку манэки-нэко, которая обычно выполнена из керамики либо фарфора в виде кота с поднятой лапкой. Ее можно встретить в витринах магазинов и ресторанов. Предполагается, что подобный символ притягивает удачу и деньги, а также заманивает клиентов.

Защитник от бед

Существует и менее привлекательное объяснение поверья. Так, когда-то люди предполагали, что с жильцами из дома в дом переходят и их старые проблемы. И примет их тот, кто первым переступит порог. Получается, что наши четвероногие товарищи должны принять все беды на себя.

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