Откуда появилось выражение "горе луковое"

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал идиому "горе луковое". Обычно ее используют, говоря о ребенке, который снова учудил какую-то шалость – например, разбил любимый бабушкин сервиз.

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Однако мало кто знает о происхождении этого фразеологизма. Подробнее о его истории – в материале "Рамблера".

Прежде всего важно вспомнить о том, что слово "горе" на Руси использовалось не только в прямом, но и в переносном значении. Горем часто называли людей, которых преследовали неудачи, или которые регулярно доставляли неприятности другим.

Но почему же горе луковое? Лук провоцирует людей плакать, но слезы эти не являются настоящими, поскольку человек плачет не из-за обиды, а из-за едких летучих веществ – фитонцидов.

Более того, слезы, вызванные луком, отличаются по составу от искренних слез. В первых содержится больше белка, который призван защищать глаза от воздействия едких веществ.

Зачастую дети склонны преувеличивать свои неудачи: именно поэтому многие из них начинают рыдать навзрыд даже из-за самых незначительных вещей. А родители, памятуя о том, что слезы эти не связаны с настоящей трагедией, ласково называют чадо горем луковым.