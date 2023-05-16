3 коварных слова, которые многие употребляют неверно

Амбициозный, комильфо, нелицеприятный – скорее всего, вы слышали эти слова либо произносили их сами. "Рамблер" расскажет, что они значат на самом деле, и когда корректно их употреблять.

© Unsplash

Амбициозный

Видео дня

Мы привыкли думать, что амбициозным можно назвать человека целеустремленного – знающего, чего он желает и каким образом этого достичь. Такую характеристику можно часто встретить как в размещенных работодателями вакансиях, так и в резюме соискателей на должность.

В любой компании есть люди достаточно амбициозные, стремящиеся к признанию, активные и способные за это признание бороться. Дмитрий Болдогоев, «Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации», 2008 г.

Однако согласно словарю Ожегова, "амбиции" означают "обостренное самолюбие, спесивость и чванство". Синонимами слова "амбициозный" являются прилагательные "высокомерный", "надменный", "кичливый", а одним из антонимов – "скромный". После более близкого знакомства с термином он приобретает скорее негативный, нежели позитивный оттенок.

Комильфо

Если ваш собеседник использует слово при описании дискомфортной, неудобной ситуации, то это не совсем корректно. "Комильфо" происходит от французского "comme il faut" и дословно переводится "как следует", "должным образом" и, если совсем кратко – "правильно". Фраза была в обиходе еще в дореволюционной буржуазии и использовалась для описания людей воспитанных, соответствующих правилам приличия.

Она оглядела меня и поморщилась. — Аббация не деревня, — сказала она. — Тут надо быть комильфо. Антон Чехов, «Ариадна», 1895 г.

Нелицеприятный

"Нелицеприятный молодой человек" – скажет кто-то. Что вы подумаете о таком юноше? Вероятно, ассоциации возникают не самые лестные. На самом же деле, прилагательное не является негативным. Фразу, наоборот, можно принять за комплимент.