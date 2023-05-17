День Пелагеи Заступницы: что нельзя делать 17 мая

17 мая православные верующие вспоминают мученицу Пелагею Тарсийскую. В народном календаре этот день именуют днем Пелагеи Заступницы.

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На Руси Пелагею считали прежде всего заступницей невинных девиц, а также тех, кого несправедливо обидели.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 17 мая

Сегодня запрещено сплетничать и распускать слухи. Считается, что вранье навредит прежде всего тому, кто его распространяет.

17 мая нельзя дарить подарки – они принесут лишь печаль и расстройства. Особый запрет распространяется на жемчуг, зеркало, булавки, иконы, черные перчатки и кошку. Исключением является деревянная ложка, которая сулит дарителю счастье и сытость.

Сегодняшний день считается неподходящим для проведения мероприятий, а также для новых начинаний.

17 мая запрещено соприкасаться с острыми предметами и огнем – можно пораниться или обжечься.

Приметы

Если 17 мая бледное солнце, непогода будет продолжительной.

Молния сверкнула на западной стороне неба – скоро грядет дождь.

Если воробьи летают стайками – это к сильному ветру.