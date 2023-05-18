День Ирины Капустницы: что нельзя делать 18 мая

Из названия ясно, что в этот день активно сеяли рассаду капусты в огородах. Некоторые из наших предков даже старались подбирать определенную одежду для этого занятия – одевались в лохмотья, вид которых ассоциировался с многочисленными листьями капусты. Высаживали это растение преимущественно женщины, а их в этот момент, согласно поверьям, старались не отвлекать.