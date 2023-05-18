День Ирины Капустницы: что нельзя делать 18 мая
18 мая православная церковь чтит память святой Ирины Македонской. В народе этот день прозвали Ириной Капустницей.
Из названия ясно, что в этот день активно сеяли рассаду капусты в огородах. Некоторые из наших предков даже старались подбирать определенную одежду для этого занятия – одевались в лохмотья, вид которых ассоциировался с многочисленными листьями капусты. Высаживали это растение преимущественно женщины, а их в этот момент, согласно поверьям, старались не отвлекать.
В этот день считалось плохой приметой
- Есть капусту или огурцы, чтобы не сглазить будущий урожай.
- Употреблять спиртные напитки, дабы не потерять рассудок.
- Откладывать мытье посуды на потом – хозяйки верили, что надолго задержавшаяся в раковине грязная посуда способна накликать в дом несчастья и беды, которые будут преследовать еще много лет.
- Незамужним девушкам ходить в гости к одиноким женщинам. Неважно, по какой причине женщина без мужа (вдова, разведенная или старая дева) – такая встреча в день Ирины Капустницы может сулить такую же одинокую судьбу.
Погодные приметы
- Долгий моросящий дождь 18 мая сулит плохую погоду в ближайшие дни.
- Пасмурный день сегодня – предвестник хорошего урожая.
- Облака летят с юга на север – вскоре будет дождь
- Птицы замолчали с песнями – ждет плохая погода.