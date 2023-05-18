Эффект помидора: как овощ стал феноменом

Эффект помидора – психологический феномен, при котором полезное считается бесполезным или даже вредным для здоровья. "Рамблер" расскажет, как красные овощи связаны с психологией, и что означает термин на самом деле.

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Суть

Явление было впервые описано доктором Джеймсом Гудвином в 1984 году следующим образом:

Эффект помидора в медицине возникает, когда эффективное лечение определенного заболевания игнорируется или отвергается, потому что оно «не имеет смысла» в свете общепринятых теорий механизма заболевания и взаимодействия лекарств

Проще говоря, смысл сводится к фразе «все знают, что это не сработает.

Предыстория

Сам феномен зародился в далеком XVI веке. Тогда жители Северной Америки попросту боялись помидоров. Они считали, что семейство пасленовых, к которым принадлежит растение, является ядовитым и может представлять опасность для здоровья. Из-за появления такого заблуждения американцы старались не употреблять в пищу красные овощи и избегали их в своем рационе вплоть до 1820-х годов. Для сравнения: в Европе помидоры пользовались спросом и стали повседневным продуктом почти на два столетия ранее – к 1560-м годам.

Предполагается, что миф развенчал предприимчивый житель Нью-Джерси, который публично съел целую корзину томатов. Когда он не упал замертво и даже не испытал каких-либо видимых болезненных эффектов, свидетели эксперимента убедились в безвредности овоща.

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