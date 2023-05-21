Откуда взялось выражение "дать дуба"

"Дать дуба" – фразеологизм, в грубой форме обозначающий факт смерти.

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До сих пор этимология фразы достоверно не известна. "Рамблер" расскажет о наиболее популярных дошедших до нас версиях ее происхождения.

Появление оборота напрямую связано с глаголом "задубеть". В словаре Ожегова приведены следующие значения слова: "загрубеть", "стать жестким", "негибким". Выражение возникло на юге России. Жители регионов в той части страны якобы следовали древнему славянскому обряду и предавали земле усопших в непосредственной близости к дубу. Произошло от другой древней традиции, согласно которой тела хоронили не прямо под деревом, а в гробах из его коры. Некоторые предполагают, что в те времена при достижении определенного возраста представителем высших слоев общества предоставлялось дерево. Грубо говоря, человеку и в самом деле давал дуб.

Несмотря на фамильярность фразы, она пользовалась популярностью у русских классиков и активно употреблялась ими в произведениях.