Россиянин, вылавливая сельдь, случайно поймал гигантскую акулу

Рыбак Роман Федорцов из Мурманской области рассказал в соцсетях, что на промысле сельди в Норвегии, в сеть случайно попала огромная акула.

© @Boris175 / Telegram-канал «Записки из Бутылки»

На одном из снимков, опубликованных в Telegram-канале «Записки из Бутылки», видно, что только голова акулы достигает половины человеческого роста.

@Boris175 / Telegram-канал «Записки из Бутылки»

На втором снимке видно, как огромную акулу на тросе вытаскивают из сетей, чтобы отпустить в родную среду обитания.

Размер хищника неизвестен, однако судя по фото, он может достигать трех метров.

Рыбак рассказал также, что удалось отправить акулу обратно в море, пока она была еще жива.