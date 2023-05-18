$80.04-0.7386.50-1.08

Россиянин, вылавливая сельдь, случайно поймал гигантскую полярную акулу

Рыбак Роман Федорцов из Мурманской области рассказал в соцсетях, что на промысле сельди в Норвегии, в сеть случайно попала огромная акула.

Россиянин, вылавливая сельдь, случайно поймал гигантскую акулу
© @Boris175 / Telegram-канал «Записки из Бутылки»

На одном из снимков, опубликованных в Telegram-канале «Записки из Бутылки», видно, что только голова акулы достигает половины человеческого роста.

@Boris175 / Telegram-канал «Записки из Бутылки»

На втором снимке видно, как огромную акулу на тросе вытаскивают из сетей, чтобы отпустить в родную среду обитания.

Размер хищника неизвестен, однако судя по фото, он может достигать трех метров.

Рыбак рассказал также, что удалось отправить акулу обратно в море, пока она была еще жива.

На пляже в Таиланде сняли нашествие акул: видео

Ранее мы писали о том, что кладоискатель нашел потерянное кольцо в реке с акулами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий