Откуда взялось выражение "Дамоклов меч"

"Дамоклов меч" – образное выражение, используемое для обозначения нависшей опасности, которая может стать реальной и навредить в любой момент.

© Unsplash

"Редко бывают такие минуты полного счастья, как те, которые урываются от дамоклова меча судьбы", Редьярд Киплинг, Индийские рассказы, 1891 г.

"Рамблер" расскажет, как греческий фаворит связан с холодным оружием.

wikipedia.org

Согласно преданию, Дамокл жил при дворе тирана Дионисия II Сиракузского. Придворный был жутким льстецом, считавшим, что Дионису безумно повезло быть правителем Сиракуз, жить в такой роскоши и богатстве. Все свои восхищения он озвучивал правителю. Однажды Дионису это надоело: он решил преподать слуге урок и… предложил ему поменяться местами на сутки. Дамокл будет жить как король: облачаться в царские одежды, сидеть на троне, пировать и развлекаться. Ничего не подозревающий Дамокл поспешил принять предложение.

Поначалу все шло замечательно, придворный наслаждался всеми предоставленными ему благами и был счастлив. А еще он немного завидовал, что король проживает так каждый день.

Как вдруг, в самый разгар веселья, Дионис велел Дамоклу отвлечься и посмотреть наверх. Оказалось, что прямо над королевским троном, прямо над его головой, на тоненьком волоске висел огромный и тяжелый меч. Оружие было очень острым, а лезвие указывало прямо на придворного.

Юношу прошиб холодный пот. Дамокл умолял Диониса позволить ему сойти с трона, однако тиран напомнил слуге, что тот сам восторгался образом жизни правителя и вызвался сидеть на его месте.

Таким образом, обратной стороной медали, которую фаворит отказывался видеть, была постоянная опасность. Короля могут убить самые доверенные советники или даже члены его собственной семьи, которые захотят захватить власть. К тому же, нельзя исключать риск восстания или иностранного вторжения.