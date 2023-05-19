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Откуда взялось выражение "Дамоклов меч"

"Дамоклов меч" – образное выражение, используемое для обозначения нависшей опасности, которая может стать реальной и навредить в любой момент.

Откуда взялось выражение "Дамоклов меч"
© Unsplash

"Редко бывают такие минуты полного счастья, как те, которые урываются от дамоклова меча судьбы", Редьярд Киплинг, Индийские рассказы, 1891 г.

"Рамблер" расскажет, как греческий фаворит связан с холодным оружием.

wikipedia.org

Согласно преданию, Дамокл жил при дворе тирана Дионисия II Сиракузского. Придворный был жутким льстецом, считавшим, что Дионису безумно повезло быть правителем Сиракуз, жить в такой роскоши и богатстве. Все свои восхищения он озвучивал правителю. Однажды Дионису это надоело: он решил преподать слуге урок и… предложил ему поменяться местами на сутки. Дамокл будет жить как король: облачаться в царские одежды, сидеть на троне, пировать и развлекаться. Ничего не подозревающий Дамокл поспешил принять предложение.

Поначалу все шло замечательно, придворный наслаждался всеми предоставленными ему благами и был счастлив. А еще он немного завидовал, что король проживает так каждый день.

Как вдруг, в самый разгар веселья, Дионис велел Дамоклу отвлечься и посмотреть наверх. Оказалось, что прямо над королевским троном, прямо над его головой, на тоненьком волоске висел огромный и тяжелый меч. Оружие было очень острым, а лезвие указывало прямо на придворного.

Юношу прошиб холодный пот. Дамокл умолял Диониса позволить ему сойти с трона, однако тиран напомнил слуге, что тот сам восторгался образом жизни правителя и вызвался сидеть на его месте.

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Таким образом, обратной стороной медали, которую фаворит отказывался видеть, была постоянная опасность. Короля могут убить самые доверенные советники или даже члены его собственной семьи, которые захотят захватить власть. К тому же, нельзя исключать риск восстания или иностранного вторжения.

Дионис проиллюстрировал, что несмотря на всю роскошь, живет в постоянном страхе.

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