День Иова Горошника: что нельзя делать 19 мая

Православная церковь в этот день чтит память праведника Иова Многострадального, жизнь которого описана в Ветхом Завете. В народном календаре этот день именовали Иовом Горошником.

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В этот день на Руси было принято готовить каши и куличи – блюда, символизирующие скромность и простоту. Этот день православные верующие старались провести в тишине, спокойствии и с молитвой.

Плохой приметой в этот день считалось начинать глобальные новые дела или браться за большую работу. Также начальники старались не брать в свой коллектив новых рабочих. Согласно поверьям, на Иова Горошника не стоило портить отношения с родственниками и ругаться или спорить по пустякам, в противном случае разлад мог затянуться надолго.

Также 19 мая считалось плохой приметой сажать горох в дневное время – это стоило сделать во время захода солнца, чтобы его не поклевали воробьи.

Беременным женщинам в такой день не советовали гладить чужих детей, это грозило беспокойством будущего малыша в утробе матери.