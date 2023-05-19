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День Иова Горошника: что нельзя делать 19 мая

Православная церковь в этот день чтит память праведника Иова Многострадального, жизнь которого описана в Ветхом Завете. В народном календаре этот день именовали Иовом Горошником.

День Иова Горошника: что нельзя делать 19 мая
© Unsplash

В этот день на Руси было принято готовить каши и куличи – блюда, символизирующие скромность и простоту. Этот день православные верующие старались провести в тишине, спокойствии и с молитвой.

Плохой приметой в этот день считалось начинать глобальные новые дела или браться за большую работу. Также начальники старались не брать в свой коллектив новых рабочих. Согласно поверьям, на Иова Горошника не стоило портить отношения с родственниками и ругаться или спорить по пустякам, в противном случае разлад мог затянуться надолго.

Также 19 мая считалось плохой приметой сажать горох в дневное время – это стоило сделать во время захода солнца, чтобы его не поклевали воробьи.

Беременным женщинам в такой день не советовали гладить чужих детей, это грозило беспокойством будущего малыша в утробе матери.

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Погодные приметы

  • Дождь и пасмурное небо 19 мая сулят сухое и жаркое лето.
  • Солнечный и теплый день на Иова Горошника, напротив, предвещает дождливое и прохладное лето.
  • Много росы утром – к теплому дню.
  • После рассвета появился туман – день будет ясный.
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