Купальница: что нельзя делать 20 мая

20 мая в народном календаре получило название Купальница потому, что в этот день было принято купать лошадей и другой домашний скот в реках. Этот, своего рода, ритуал, как верили наши предки, призван был даровать крепкое здоровье скоту и лошадям на весь последующий год.

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Люди и сами солнечным днем обливались водой, которой наполняли ведра и выставляли с самого раннего утра на мостки.

В день Купальницы многие имели привычку ходить в гости к соседям, где брали семена для своего огороды – считалось, что они должны дать лучший урожай, чем те, что были заготовлены самим хозяином.

В этот день запрещалось Заниматься рукоделием или любым другим делом, где пришлось бы брать в руки колющие или режущие предметы.

Также наши предки старались не разводить огня в день Купальницы, чтобы избежать травм и пожаров.

В этот день считалось плохой приметой употреблять в речи нецензурные слова, сплетничать за спиной, грубо критиковать кого-то и конфликтовать с родственниками или знакомыми. В противном случае можно было навлечь весь этот негатив на себя и свою семью.

Люди на Руси очень внимательно в этот день относились к тому, что говорят – беда могла обрушиться на того, кто обманывает, преувеличивает, льстит или лицемерит.