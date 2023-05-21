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День Ивана Долгого: что нельзя делать 21 мая

Православная церковь 21 мая чтит память Иоанна Богослова, покровителя всех пишущих людей и издателей. Также ему принято молиться о спасении от отравления. В народном же календаре этот праздник именовали Иваном Долгим.

День Ивана Долгого: что нельзя делать 21 мая
© Unsplash

В день Ивана Долгого наши предки старались работать от самого рассвета и до захода солнца. Хозяйки 21 мая пекли большое количество обетных пирогов, которыми угощали всех нуждающихся и просто знакомых. Вечером к столу с выпечкой приглашали всех родственников и друзей.

В этот день запрещалось

  • Согласно поверьям, плохой приметой было оставлять в доме недоеденные пироги или другую выпечку, дабы не привлечь в дом нищету. Следовало раздать гостям по кусочку пирога или вручить какой-либо другой презент, чтобы никто не ушел от вас с пустыми руками.
  • Хоть в этот день и рекомендовалось работать с утра и до самой ночи, тяжелой эта деятельность не должна была быть – не стоит нагружать себя чрезмерным физическим трудом.
  • Плохой приметой также в этот день считалось делать ремонт или проводить какие-либо другие строительные работы.
  • Мытье полов, как и любая другая уборка в доме, как верили наши предки, в день Ивана Долгого под запретом – в противном случае можно было на длительный срок лишится счастья.

Купальница: что нельзя делать 20 мая

Погодные приметы

  • Радуга с утра сулит дождливый день.
  • Насыщенный красный закат предвещает хорошую погоду на следующий день.
  • Дождь на Ивана Долгого – к хорошему урожаю грибов.
  • На небе появились сразу три радуги – ожидается усиление ветра.
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