День Ивана Долгого: что нельзя делать 21 мая

Православная церковь 21 мая чтит память Иоанна Богослова, покровителя всех пишущих людей и издателей. Также ему принято молиться о спасении от отравления. В народном же календаре этот праздник именовали Иваном Долгим.

В день Ивана Долгого наши предки старались работать от самого рассвета и до захода солнца. Хозяйки 21 мая пекли большое количество обетных пирогов, которыми угощали всех нуждающихся и просто знакомых. Вечером к столу с выпечкой приглашали всех родственников и друзей.