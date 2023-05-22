Откуда взялось выражение "остаться с носом"

Фразеологизм "остаться с носом", согласно словарю русского языка, означает "потерпеть неудачу" и "оказаться одураченным".

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В качестве примера можно привести следующую ситуацию. Спортсмен на протяжении долгого периода времени готовится к соревнованиям, посещает все запланированные тренировки и даже перевыполняет свою норму по физической подготовке. Но в день соревнований он не занимает желаемое первое место.

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На самом деле, с органом обоняния словосочетание никоим образом не связано. В данном случае "нос" – производное от всем известного глагола “нести”, и подразумевают под собой взятку.

Телеграмма была от Оскара Филипыча, который извещал, что их дело выиграно и что Веревкин остался с носом. Мамин-Сибиряк Д. Н., "Приваловские миллионы", 1883 г.

В Древней Руси, при обращении с просьбой к важным особам простые люди без титулов иногда приходили не с пустыми руками, а с небольшими подношениями. Как правило, подобные подарки брались из собственного хозяйства: это могли быть продукты питания, ткани, посуда. Однако и деньги не были исключением – все зависело от финансового положения "просящего".