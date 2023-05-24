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Как появилось выражение "толочь воду в ступе"

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал фразеологизм "толочь воду в ступе". Как правило, так говорят о совершенно бесполезном занятии.

Как появилось выражение "толочь воду в ступе"
© Unsplash

Однако мало кто знает о происхождении данного выражения. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Данный фразеологизм имеет древнюю историю происхождения. Впервые он возник еще в античные времена, а в Средневековье приобрел буквальное значение. По одной из самых распространенных версий, толочь воду в ступе заставляли провинившихся монахов. Причем как на Руси, так и в Европе.

Считается, что фразеологизм произошел от пословицы: "Воду в ступе толочь – вода и будет". Со временем вторая часть идиомы ушла в прошлое, а первая, напротив, приобрела повсеместное значение.

Но существуют и другие версии происхождения фразеологизма. Например, в некоторых источниках говорится о том, что толочь воду в ступе могли волхвы, которые стремились лишить жидкость структуры и "записать" на нее новую информацию.

Откуда взялось выражение "остаться с носом"

Кроме того, есть версия, которая говорит о том, что в древние времена толочь воду в ступе должны были невесты. Такое предсвадебное испытание якобы демонстрировало покорность, покладистость и трудолюбие будущей жены.

В русском языке много синонимов данного фразеологизма. Говоря о бессмысленном занятии, можно также сказать "носить воду в решете" или "переливать из пустого в порожнее".

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