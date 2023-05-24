Какие люди никогда не разбогатеют: мнение ученых

Кто-то убежден, что разбогатеть можно, лишь родившись в обеспеченной семье. Другие считают, что для миллионов на счету требуются годы упорной работы.

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Тем временем ученые все чаще сходятся во мнении, что залог материального благополучия кроется в другом. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Специалисты из Лондонской школы экономики провели исследование в Бангладеше. В работе экспертов приняли участие обычные сельские жители. Им случайным образом раздавали домашний скот, а затем сравнивали, как это сказалось на достатке добровольцев.

Оказалось, что неожиданный "выигрыш в лотерею" действует на людей одинаково. Он мотивирует их действовать, чтобы приумножить свое состояние.

Ученые подчеркнули: крупные единовременные переводы материальных ценностей позволяют заниматься более производительным трудом. За счет этого люди начинают стремительно улучшать свое финансовое положение.

В 1990-х в Кении американский экономист Майкл Кремер провел похожее исследование. Вместе с коллегами из Гарварда Кремер пытался разобраться, как улучшить образование в регионах, где дети нередко голодают и не имеют собственных учебников.

Специалисты выбрали несколько школ и предоставили им разные ресурсы: какие-то получили книги, другие бесплатное питание для детей, в третьих увеличили зарплату учителям. Однако в ходе работы эксперты выяснили, что такая помощь не приносит результатов. Куда эффективнее помогать адресно отстающим детям и искать индивидуальный подход к каждому.