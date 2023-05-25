Как появилось выражение "семь пятниц на неделе"

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал выражение "семь пятниц на неделе". Как правило, его используют, когда говорят о безответственном и необязательном человеке.

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Но мало кто знает о происхождении этого популярного фразеологизма. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

В старину на Руси пятница была выходным днем. В те времена идиому "семь пятниц на неделе" использовали для обозначения бездельника, который каждый день ничего не делает.

Вдобавок к этому столетия назад пятница также была базарным днем, в который было принято исполнять торговые обязательства. Нередко бывало так, что в пятницу человек покупал товар, а деньги за него отдавал в следующий базарный день, то есть в следующую пятницу.

Разумеется, обещание вернуть деньги соблюдали не все. Про таких людей принялись говорить: "У него семь пятниц на неделе!". Постепенно с базаров фразеологизм перекочевал в повседневную жизнь и стал употребляться повсеместно.