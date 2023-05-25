$79.97-0.2086.20-0.35

Как появилось выражение "семь пятниц на неделе"

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал выражение "семь пятниц на неделе". Как правило, его используют, когда говорят о безответственном и необязательном человеке.

Как появилось выражение "семь пятниц на неделе"
© Unsplash

Но мало кто знает о происхождении этого популярного фразеологизма. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

В старину на Руси пятница была выходным днем. В те времена идиому "семь пятниц на неделе" использовали для обозначения бездельника, который каждый день ничего не делает.

Вдобавок к этому столетия назад пятница также была базарным днем, в который было принято исполнять торговые обязательства. Нередко бывало так, что в пятницу человек покупал товар, а деньги за него отдавал в следующий базарный день, то есть в следующую пятницу.

Разумеется, обещание вернуть деньги соблюдали не все. Про таких людей принялись говорить: "У него семь пятниц на неделе!". Постепенно с базаров фразеологизм перекочевал в повседневную жизнь и стал употребляться повсеместно.

Откуда взялось выражение "остаться с носом"

Существует и другая версия, согласно которой выражение возникло из-за семи пятниц на Красной площади в Москве –церквей Святой Параскевы Пятницы. Чтобы обойти семь церквей, людям требовалось семь нерабочих дней – то есть семь пятниц.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий