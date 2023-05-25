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Зачем мужчины в Средневековье заставляли жен носить 50-сантиметровые каблуки

Мода на каблуки возникла еще столетия назад. Так, в Средневековье обувь на каблуках носили все – и женщины, и мужчины.

Зачем мужчины в Средневековье заставляли жен носить гигантские каблуки
© Museo Stibbert, Florence; The Royal Armoury, Stockholm

Однако девушкам порой приходилось надевать 50-сантиметровые каблуки, которые попросту мешали им свободно передвигаться. Подробнее о том, зачем они это делали – в материале "Рамблера".

В XIV и XV веках среди венецианской элиты распространилась мода на чопины – туфли на гигантской деревянной платформе. Если верить историческим сводкам, высота такой платформы нередко достигала 50 см, а порой и вовсе доходила до метра.

Первое время чопины носили лишь аристократки. Обувь помогала им не испачкаться во время променадов по грязным улицам. Вместе с тем чопины указывали на статус своей хозяйки – чем выше платформа, тем богаче их владелица.

Однако у чопинов было и другое назначение. Данная обувь также символизировала принадлежность жены своему мужу. Без помощи слуг аристократки и шагу не могли ступить в чопинах –был велик риск споткнуться и упасть.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

Мужчины заставляли жен облачаться в эту неудобную обувь, чтобы они точно не сбежали с другими мужчинами. Безусловно, этот метод работал, ведь убежать в такой обуви было попросту невозможно.

Средневековые монархи, которым нужно было к психотерапевту

Женщины смогли отказаться от чопинов лишь в XVI веке, когда обувь на высокой платформе стала популярна среди куртизанок. Чопины больше не ассоциировались с целомудрием, а потому мужья не заставляли жен их носить.

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