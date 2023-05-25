5 загадок на логику, с которыми справятся единицы

Время от времени решать головоломки крайне полезно: загадки отвлекают от насущных проблем и заставляют мозг по-настоящему работать.

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На первый взгляд эти загадки кажутся элементарными, однако, вчитавшись в них, вы поймете, что все гораздо сложнее.

Головоломки и ответы на них ищите в материале "Рамблера".

Загадки

1. Две мамы и две дочери пошли на обед и каждая съела по одной порции. Всего было съедено три порции. Как такое возможно?

2. Если 5 эльфам требуется 5 минут, чтобы сделать 5 кукол, то сколько времени потребуется 100 эльфам, чтобы сделать 100 кукол?

3. У лорда пропало дорогое кольцо в воскресенье днем. Его жена сказала, что в это время она читала книгу. Дворецкий вспомнил, что он принимал душ. Повар сказал, что готовил завтрак. Горничная заявила, что складывала одежду, а садовник сказал, что сажал помидоры. Кто украл кольцо?

4. Что имеет четыре ноги как у собаки, два глаза как у собаки, выглядит как собака, но не является собакой?

5. Меня взяли из шахты и закрыли в деревянный ящик, из которого никогда не выпускают, но при этом мной пользуются почти все. Что же я такое?

Ответы

1. Это были бабушка (которая является мамой), мама (которая одновременно и мама, и дочь) и бабушкина внучка, то есть дочь дочери.

2. Одному эльфу требуется 5 минут, чтобы сделать куклу, поэтому 100 эльфам потребуется 5 минут, чтобы сделать 100 кукол.

3. Повар. Кольцо пропало днем, но повар утверждал, что готовил завтрак.

4. Фотография или рисунок собаки.