5 загадок на логику, с которыми справятся единицы
Время от времени решать головоломки крайне полезно: загадки отвлекают от насущных проблем и заставляют мозг по-настоящему работать.
На первый взгляд эти загадки кажутся элементарными, однако, вчитавшись в них, вы поймете, что все гораздо сложнее.
Головоломки и ответы на них ищите в материале "Рамблера".
Загадки
1. Две мамы и две дочери пошли на обед и каждая съела по одной порции. Всего было съедено три порции. Как такое возможно?
2. Если 5 эльфам требуется 5 минут, чтобы сделать 5 кукол, то сколько времени потребуется 100 эльфам, чтобы сделать 100 кукол?
3. У лорда пропало дорогое кольцо в воскресенье днем. Его жена сказала, что в это время она читала книгу. Дворецкий вспомнил, что он принимал душ. Повар сказал, что готовил завтрак. Горничная заявила, что складывала одежду, а садовник сказал, что сажал помидоры. Кто украл кольцо?
4. Что имеет четыре ноги как у собаки, два глаза как у собаки, выглядит как собака, но не является собакой?
5. Меня взяли из шахты и закрыли в деревянный ящик, из которого никогда не выпускают, но при этом мной пользуются почти все. Что же я такое?
Ответы
1. Это были бабушка (которая является мамой), мама (которая одновременно и мама, и дочь) и бабушкина внучка, то есть дочь дочери.
2. Одному эльфу требуется 5 минут, чтобы сделать куклу, поэтому 100 эльфам потребуется 5 минут, чтобы сделать 100 кукол.
3. Повар. Кольцо пропало днем, но повар утверждал, что готовил завтрак.
4. Фотография или рисунок собаки.
5. Карандашный грифель.