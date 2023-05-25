$79.97-0.2086.20-0.35

5 загадок на логику, с которыми справятся единицы

Время от времени решать головоломки крайне полезно: загадки отвлекают от насущных проблем и заставляют мозг по-настоящему работать.

5 загадок на логику, с которыми справятся единицы
© Unsplash

На первый взгляд эти загадки кажутся элементарными, однако, вчитавшись в них, вы поймете, что все гораздо сложнее.

Головоломки и ответы на них ищите в материале "Рамблера".

Загадки

1. Две мамы и две дочери пошли на обед и каждая съела по одной порции. Всего было съедено три порции. Как такое возможно?

2. Если 5 эльфам требуется 5 минут, чтобы сделать 5 кукол, то сколько времени потребуется 100 эльфам, чтобы сделать 100 кукол?

3. У лорда пропало дорогое кольцо в воскресенье днем. Его жена сказала, что в это время она читала книгу. Дворецкий вспомнил, что он принимал душ. Повар сказал, что готовил завтрак. Горничная заявила, что складывала одежду, а садовник сказал, что сажал помидоры. Кто украл кольцо?

4. Что имеет четыре ноги как у собаки, два глаза как у собаки, выглядит как собака, но не является собакой?

5. Меня взяли из шахты и закрыли в деревянный ящик, из которого никогда не выпускают, но при этом мной пользуются почти все. Что же я такое?

6 загадок из советских журналов, над которыми придется поломать голову

Ответы

1. Это были бабушка (которая является мамой), мама (которая одновременно и мама, и дочь) и бабушкина внучка, то есть дочь дочери.

2. Одному эльфу требуется 5 минут, чтобы сделать куклу, поэтому 100 эльфам потребуется 5 минут, чтобы сделать 100 кукол.

3. Повар. Кольцо пропало днем, но повар утверждал, что готовил завтрак.

4. Фотография или рисунок собаки.

5. Карандашный грифель.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий