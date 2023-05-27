Сидор Бокогрей: что нельзя делать 27 мая

Православная церковь в этот день чтит память Ростовского чудотворца мученика Исидора Хиосского. В народном календаре этот день получил название "бокогрей", потому что, согласно преданиям, с 27 мая переставали дуть северные ветра.

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В этот день особое внимание уделяли птицам. Считалось, что если во время первой встречи с ласточкой умыться молоком, то можно сохранить свои молодость и красоту на долгое время.

Также в этот день считалось важным высадить огурцы в открытый грунт, чтобы они хорошо прижились и дали богатый урожай.

В этот день считалось плохой приметой Ни разу за день не сменить одежду – наши предки считали, что если проходить весь день в одной одежде, то непременно лишишься удачи и все запланированное не осуществится.

Важные переговоры или серьезные разговоры с близкими стоит проводить сидя исключительно за круглым столом – согласно приметам, острые углы в мебели могли разрушить доверительные отношения между беседующими.

Думать о плохом, ссориться с друзьями или родственниками, разводить сплетни – все это могло обернуться нарушением отношений между людьми на долгие годы.

Спать с кем-то на одной подушке. Этот запрет актуален, даже если речь идет о супругах. В противном случае, как считали наши предки, на следующий день будут преследовать головные боли и путаться мысли.

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