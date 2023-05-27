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Откуда взялось выражение "деловая колбаса"

"Деловой колбасой" обычно с иронией называют очень занятого человека.

Откуда взялось выражение "деловая колбаса"
© Unsplash

Этим мясным продуктом, например, в шутку можно окрестить подругу, которой никак не удается найти времени на встречу с вами.

Фраза подойдет и для хитрого коллеги, который не принимает участия в важном проекте из-за якобы срочных поручений. В данном случае выражение, скорее, будет нести негативный оттенок.

В общем, выражение универсальное и достаточно популярное. Вероятно, вы слышали его хоть раз в жизни или произносили сами. "Рамблер" расскажет, какое отношение колбасное изделие имеет к занятости, и откуда взялось это выражение.

Как появилось выражение "семь пятниц на неделе"

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