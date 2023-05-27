Откуда взялось выражение "деловая колбаса"

"Деловой колбасой" обычно с иронией называют очень занятого человека.
Этим мясным продуктом, например, в шутку можно окрестить подругу, которой никак не удается найти времени на встречу с вами.
Фраза подойдет и для хитрого коллеги, который не принимает участия в важном проекте из-за якобы срочных поручений. В данном случае выражение, скорее, будет нести негативный оттенок.
В общем, выражение универсальное и достаточно популярное. Вероятно, вы слышали его хоть раз в жизни или произносили сами. "Рамблер" расскажет, какое отношение колбасное изделие имеет к занятости, и откуда взялось это выражение.
Согласно первой версии его происхождения, колбаса никоим образом не связана с пищевым продуктом. Когда-то, пару столетий назад так называли специальное приспособление, которое скрепляло трамвайные вагоны между собой. Оно имело цилиндрическую форму и отдаленно напоминало колбасу. На этом "звене" периодически ездили не только безбилетники, но и спешащие по своим делам люди. Скорее всего, последним приходилось устраиваться на сцепке из-за нехватки мест в транспорте и времени на ожидание следующего трамвая.
Толковый словарь Владимира Даля гласит, что слово "колбаса" подразумевает под собой "бранное или шуточное прозвище немцев". В этой связи появилось предположение о том, что ироничное выражение когда-то служило насмешкой, подтруниваем над обеспеченными торговцами из Германии. К тому же, в стране на тот момент немецкие колбасы считались одними из вкуснейших.
"Колбаса", вероятно, напрямую относится к глаголу "колбаситься". Согласно трактовке в другом толковом словаре, он означает "выставлять что-либо напоказ с целью возбудить к себе любопытство". Таким образом, мясным изделием можно величать хвастунов, которые любят быть в центре внимания и привлекают его к себе различными способами.
Викисловарь дает следующее определение глагола: "проводить много времени в суете и хлопотах где-либо". Самая простая и логичная версия происхождения популярной гастрономической фразы.