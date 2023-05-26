Как появилось выражение "бить баклуши"

Фразеологизм "бить баклуши", пожалуй, знаком большинству из нас. Как правило, его используют в разговоре о бездельнике: "Он только и делает, что бьет баклуши!".

© Кадр из мультфильма "Емеля"

Однако мало кто знает о том, что же такое баклуши и как это выражение возникло. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Основную версию происхождения фразеологизма выдвинул писатель и лексикограф Владимир Даль.

Наши предки на Руси именовали баклушами обрубки древесины, обработанные для изготовления ложек, чашек и другой посуды. Процесс создания кухонной утвари делился на несколько этапов. Прежде всего нужно было расколоть чурбаны на баклуши. Поскольку это дело не требовало колоссальных навыков, им занимались и подмастерья, и даже дети.

Вот почему изначально идиома "бить баклуши" обозначала выполнение несложного дела. Но со временем фразеологизм трансформировался и его стали использовать в разговорах о людях, которые бездельничают.

Однако существует и другая и версия происхождения выражения. В частности, доктор филологических наук Валерий Мокиенко считает, что значение "бездельничать" не могло возникнуть на основе ассоциаций с полезной работой.