Лукерья Комарница: что нельзя делать 26 мая

26 мая в народном календаре отмечается праздник, который называется Лукерья Комарница. Первая часть названия произошла от имени мученицы Гликерии, чью память чтут православные христиане в этот день. Также 26 мая наши предки отмечали тем, что просыпались комары. Отсюда сложилось название праздника.

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С этого дня и до конца июня существовало поверье, что комаров нельзя убивать. Считалось, что если убить одного комара, то прилетит еще дюжина других.

26 мая считалось хорошим днем для гаданий и обрядов. В этот день не было больших церковных праздников, поэтому вечером девушки собирались вместе и гадали на суженых.

Было принято в этот день лечить зубы. В древности это делали с помощью заговора коры дуба. Считалось, что нужно приложить кору к зубам и заговорить ее, а потом положить в дупло. В эту дату хорошо назначить посещение врача, особенно стоматолога.

Что нельзя делать 26 мая

В эту дату строго запрещалось лить слезы, даже от радости. Плакать запрещалось строго-настрого. Считалось, что пролитые слезы принесут беды и несчастья. Чтобы избежать ссор с близкими людьми, не выбрасывайте волосы с расчески. Причешитесь в этот день и оставьте их до завтра.

Предвестником бед 26 мая станет разбитая посуда. Наши предки верили, что в эту дату нужно аккуратно обращаться с тарелками и чашками, иначе в дом можно привлечь безденежье и болезнь. Чтобы не остаться без накоплений, не совершайте сегодня крупные покупки. Лучше отложите это на другой день.

Народные приметы 26 мая