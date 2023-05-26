Лукерья Комарница: что нельзя делать 26 мая
26 мая в народном календаре отмечается праздник, который называется Лукерья Комарница. Первая часть названия произошла от имени мученицы Гликерии, чью память чтут православные христиане в этот день. Также 26 мая наши предки отмечали тем, что просыпались комары. Отсюда сложилось название праздника.
С этого дня и до конца июня существовало поверье, что комаров нельзя убивать. Считалось, что если убить одного комара, то прилетит еще дюжина других.
26 мая считалось хорошим днем для гаданий и обрядов. В этот день не было больших церковных праздников, поэтому вечером девушки собирались вместе и гадали на суженых.
Было принято в этот день лечить зубы. В древности это делали с помощью заговора коры дуба. Считалось, что нужно приложить кору к зубам и заговорить ее, а потом положить в дупло. В эту дату хорошо назначить посещение врача, особенно стоматолога.
Что нельзя делать 26 мая
В эту дату строго запрещалось лить слезы, даже от радости. Плакать запрещалось строго-настрого. Считалось, что пролитые слезы принесут беды и несчастья. Чтобы избежать ссор с близкими людьми, не выбрасывайте волосы с расчески. Причешитесь в этот день и оставьте их до завтра.
Предвестником бед 26 мая станет разбитая посуда. Наши предки верили, что в эту дату нужно аккуратно обращаться с тарелками и чашками, иначе в дом можно привлечь безденежье и болезнь. Чтобы не остаться без накоплений, не совершайте сегодня крупные покупки. Лучше отложите это на другой день.
Народные приметы 26 мая
- Кошмары в ночь на 26 мая предвещают изменения в жизни
- Если ласточки низко летают, то ждите дождь
- Обилие комаров говорит о том, что будет хороший урожай овса
- Жара днем и прохлада вечером предрекает ясную погоду следующие два дня
- Если целый день дует ветер, завтра ждите похолодание
- Птицы поют до рассвета — ждите дождь ближайшую неделю