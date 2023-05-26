Как возникла примета о том, что опасно ходить под лестницей

Суеверные люди никогда не ходят под лестницей, которую прислонили к стене. То же самое касается Л-образных столбов. Считается, что, если ослушаться приметы, можно навлечь на себя болезни и несчастья.

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Но мало кто знает о том, как возникло это суеверие. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Согласно первой теории, проходить под лестницей нельзя из-за Святой Троицы. Лестница, прислоненная к стене, образует треугольник. Пройти под стремянкой, значит, "нарушить" треугольник, что в христианстве кощунственно.

Существует и другая версия происхождения приметы, которая пришла к нам из Средневековья. В те времена стремянки ассоциировались у людей с виселицами. Именно поэтому считалось, что, проходя под лестницей, человек приближает собственную смерть.

Но и это еще не все. Одна из версий происхождения приметы относится ко временам Древнего Египта. Тогда лестницы помещали в гробницы и считалось, что духи собираются в пространстве между наклоненной лестницей и стеной. Вдобавок к этому в Древнем Египте верили в то, что треугольники обладают магической силой – неслучайно пирамиды имеют треугольную форму.