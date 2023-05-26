Выяснилось, что на Елизавету II готовили покушение в США

В 1983 году на бывшую королеву Великобритании Елизавету II готовили покушение в США, когда она впервые приехала в Калифорнию. Это следует из раскрытых данных Федерального бюро расследований, сообщает BBC.

ФБР, когда в прошлом году умерла Елизавета II, обнародовало архив файлов, которые связаны поездок королевы в США. Бюро отвечало за ее безопасность во время визитов на фоне угроз, исходящих от Ирландской республиканской армии (ИРА).

Офицер американской полиции, часто бывавший в ирландском пабе в Сан-Франциско, сообщил федеральным агентам, что звонил человек, которого он встретил там. Согласно информации полицейского, мужчина сказал о намерении отомстить за дочь, которая "была убита в Северной Ирландии резиновой пулей" в конфликте между британскими и республиканскими властями.

В документе говорится, что мужчина планировал навредить Елизавете, "либо сбросив какой-то предмет с моста Золотые Ворота на королевскую яхту "Британия", когда она проплывет под ним, либо попытался бы убить королеву Елизавету, когда она посетила Йосемитский национальный парк".

Секретная служба, чтобы предотвратить это, собиралась закрыть проходы на мосту Золотые Ворота, когда будет приближаться яхта. Неясно, какие меры приняли в Йосемити, но визит королеву состоялся и прошел благополучно.