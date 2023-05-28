Три самых милых животных на планете: фото

На планете есть сотни милых и очаровательных видов животных.

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"Рамблер" расскажет о трех невероятно милых животных. Эти маленькие мордашки растопят ваши сердца.

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Квокка

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В мире милых животных трудно выбрать только одного победителя, но дружелюбие квокки дает ей преимущество. Это маленькое существо известно своим жизнерадостным характером.

Квокка ( Setonix brachyurus ) также известен как короткохвостый кустарниковый валлаби на самом деле размером с кошку. Мордочкой он похож на белку или кролика.

Квокка — сумчатое животное. Он ведет ночной образ жизни и носит своих детенышей в сумке.

Единственное место, где живут квокки, находится на острове Роттнест у берегов Австралии. Это одно из самых отдаленных мест в мире. Несмотря на это, они стали настолько популярными, что теперь являются туристической достопримечательностью. Местные жители говорят, что если вы действительно хотите показать свою любовь к квоккам, вы должны поддержать усилия по их сохранению, которые помогают сохранить их территорию. Квокки официально внесены в список «уязвимых» из-за потери среды обитания.

Лисица Фенек, самая маленькая из всех лисиц

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Это тоже нежный, стройный зверь с детским лицом, пушистыми лапками и огромными ушами.

Лисица фенек ( Vulpes zerd a) — маленькая лиса, обитающая в пустыне Сахара, в Марокко, Мавритани , северном Нигере , Египте и на Синайском полуострове. Ее большие уши помогают отводить тепло, благодаря чему лисица может выжить в жарком климате. Густой мех на лапах защищает ее от палящих песков пустыни. Питается мелкими птицами, грызунами, фруктами и рептилиями . Самый маленький член семейства псовых, лисица фенек, весит всего около 8,8 кг.

Эта милая лиса дала название национальной футбольной команде Алжира Les Fennecs. Это охраняемый вид животного в Алжире, Египте, Марокко и Тунисе .

Красная панда

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Красная панда (Ailurus fulgens) обитает в восточных Гималаях и юго-западном Китае. Это красивое существо выглядит как нечто среднее между лисой и гигантской пандой, но не связано ни с тем, ни с другим. Он ближе к еноту или скунсу .

У красной панды густой рыжий мех и полосатый пушистый хвост. Они бывают размером и весом с домашнюю кошку. Ее озорная мордочка и игривое поведение сделали животное популярным среди людей, посещающих зоопарки и заповедники.