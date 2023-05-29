$80.06+0.0985.90-0.02

Почему в США запретили продавать нарезанный хлеб во время войны

Во время Второй мировой войны в США запретили продавать хлеб, нарезанный на куски. Закон вступил в силу с 18 января 1943 года, но был отменен меньше, чем через два месяца — уже 8 марта того же года.

Почему в США запретили продавать нарезанный хлеб
© Unsplash

Почему американское правительство запретило в самый разгар войны нарезанный хлеб в пекарнях? Рассказываем в материале "Рамблера".

Видео дня

Кто придумал продавать нарезанный хлеб

Автоматическую машину для нарезки хлеба изобрел ювелир из Миссури Отто Ф. Роведдер в 1928 году. Пекарни начали покупать прибор и рекламировать нарезанные буханки как "величайший шаг вперед в хлебопекарной промышленности с тех пор, как хлеб заворачивали", что привело к появлению известной фразы "величайшая вещь со времен нарезанного хлеба", которую используют, когда шуточно говорят про незначительные изобретения.

Почему запретили нарезанный хлеб

Управлением по регулированию цен США были установлены новые правила выпечки, которые привели к росту цен на муку. Государство искало способы предотвратить перекладывание расходов на потребителя, поэтому решило запретить использование дорогих машин для нарезки хлеба.

В правительстве думали, что это позволит пекарням не повышать стоимость хлеба, а еще поможет избавиться от дефицита стали и вощеной бумаги. Для обертки нарезанного хлеба нужно было в два раза больше обертки, чем для обычной. Помимо этого, предполагалось, что запрет позволит сократить расход продукта, так как не будет крошек при нарезке. Пекарням, которые продолжили использовать хлеборезки, грозили крупные штрафы.

Пищевые привычки немцев, которые осуждают даже в Европе

Бунт домохозяек

Американцы за много лет привыкли к тому, что хлеб резать не надо и можно купить уже заранее нарезанные ломтики, поэтому встретили новый закон максимально негативно. Особенно его принятием были недовольны американские домохозяйки, которые были вынуждены ежедневно резать десятки кусочков хлеба для приготовления тостов для своей семьи.

"Правительственный запрет на продажу нарезанного хлеба, вступивший в силу вчера, застал сотни чикагских домохозяек врасплох и заставил их поспешить в хозяйственные магазины, чтобы совершить набег на истощившиеся запасы хлебных ножей", - писала газета Chicago Tribune.

При этом во время войны было сложно найти и в целом позволить себе купить хороший нож для хлеба, а после принятия закона цены на них взлетели.

В итоге оказалось, что за запретом нарезанного хлеба не последовало никаких положительных эффектов, только множество жалоб от домохозяек и владельцев пекарен, продажи которых упали на 5-10%, поэтому закон быстро отменили.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий