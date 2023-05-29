Почему в США запретили продавать нарезанный хлеб

Во время Второй мировой войны в США запретили продавать хлеб, нарезанный на куски. Закон вступил в силу с 18 января 1943 года, но был отменен меньше, чем через два месяца — уже 8 марта того же года.

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Почему американское правительство запретило в самый разгар войны нарезанный хлеб в пекарнях? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Кто придумал продавать нарезанный хлеб

Автоматическую машину для нарезки хлеба изобрел ювелир из Миссури Отто Ф. Роведдер в 1928 году. Пекарни начали покупать прибор и рекламировать нарезанные буханки как "величайший шаг вперед в хлебопекарной промышленности с тех пор, как хлеб заворачивали", что привело к появлению известной фразы "величайшая вещь со времен нарезанного хлеба", которую используют, когда шуточно говорят про незначительные изобретения.

Почему запретили нарезанный хлеб

Управлением по регулированию цен США были установлены новые правила выпечки, которые привели к росту цен на муку. Государство искало способы предотвратить перекладывание расходов на потребителя, поэтому решило запретить использование дорогих машин для нарезки хлеба.

В правительстве думали, что это позволит пекарням не повышать стоимость хлеба, а еще поможет избавиться от дефицита стали и вощеной бумаги. Для обертки нарезанного хлеба нужно было в два раза больше обертки, чем для обычной. Помимо этого, предполагалось, что запрет позволит сократить расход продукта, так как не будет крошек при нарезке. Пекарням, которые продолжили использовать хлеборезки, грозили крупные штрафы.

Бунт домохозяек

Американцы за много лет привыкли к тому, что хлеб резать не надо и можно купить уже заранее нарезанные ломтики, поэтому встретили новый закон максимально негативно. Особенно его принятием были недовольны американские домохозяйки, которые были вынуждены ежедневно резать десятки кусочков хлеба для приготовления тостов для своей семьи.

"Правительственный запрет на продажу нарезанного хлеба, вступивший в силу вчера, застал сотни чикагских домохозяек врасплох и заставил их поспешить в хозяйственные магазины, чтобы совершить набег на истощившиеся запасы хлебных ножей", - писала газета Chicago Tribune.

При этом во время войны было сложно найти и в целом позволить себе купить хороший нож для хлеба, а после принятия закона цены на них взлетели.