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Как играть с котом, чтобы ему нравилось это: 4 правила

Владельцы кошек прибегают к совершенно разным приемам для того, чтобы развлечь животных и наладить коммуникацию с ними. Одни скупают игрушки, другие изучают методики игры, третьи выводят питомцев погулять на улицу.

Как играть с котом, чтобы ему нравилось это: 4 правила
© Unsplash

Однако, чтобы игры действительно доставляли удовольствие кошкам, важно придерживаться нескольких ключевых правил.

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Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Смертоносные хищники

Каким бы милым и пушистым ни был ваш любимец, следует помнить о том, что кот – это прежде всего смертоносный охотник. В естественной среде обитания кошки могут убивать до 20 жертв в день. Именно поэтому крайне важно стимулировать их натуру хищника.

Эксперты рекомендуют использовать для этого игрушки в виде трости с фальшивой мышкой. После игры важно наградить питомца – например, дать ему перекусить или погрызть что-либо.

Хищные головоломки

Для хищников важно знать, как вытаскивать добычу из нор. Такая головоломка стимулирует мозг питомца, делает его счастливым, здоровым и удовлетворенным. В качестве такой головоломки подойдут дозаторы лакомств в форме мышей, которые можно спрятать по всему дому.

Другой вариант – взять старый пластиковый контейнер, вырезать в нем отверстия и заполнить контейнер игрушками. Протянув лапу, кошки смогут понять, как достать лакомство.

Телевизор

Немногие знают об этом, но кошки тоже любят проводить время у экранов телевизоров и планшетов, поэтому не отказывайте им в этом удовольствии. В частности, питомцам интересно наблюдать за видео, на которых птицы летают по небу. Кроме того, существуют специальные приложения на планшет для кошек. Так, одно из них способно превратить экран гаджета в пруд с рыбками, которые будут исчезать, когда кошка коснется их лапой.

После такой игры кошку также важно вознаградить.

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Безопасное пространство на высоте

Кошки нередко забираются на самые высокие полки и стеллажи. Всему виной – естественный инстинкт. Эти животные привыкли чувствовать себя добычей, поэтому для них важно наблюдать за миром с выгодной точки. Это позволяет им чувствовать себя безопаснее.

Создайте для кошки безопасное пространство на высоте: это может быть кошачье дерево или старая книжная полка.

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