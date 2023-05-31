Как выиграть в "Камень, ножницы, бумага"

"Камень, ножницы, бумага" — популярная во всем мире игра на руках, которую используют как способ жеребьевки. Например, когда надо выбрать ведущего, определить очередность хода, разрешить спор, кто будет сегодня мыть посуду или пылесосить в квартире.

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Существуют даже профессиональные чемпионаты для тех, кто серьезно увлекается игрой, и специально разработанные тактики и стратегии. Что нужно знать, чтобы победить в "Камень, ножницы, бумага"? Рассказываем в материале "Рамблера".

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История игры "Камень, ножницы, бумага"

Истоки игры "Камень, ножницы, бумага" уходит корнями в глубокую древность. Ее придумали в Китае в поздний период правления династии Хань (206 до н. э. — 220 н. э). Тогда китайские военачальники играли в шоушилин — аналогичную игру, которая переводится как "команды руками".

Подтверждение китайского происхождения игры, помимо ее древних упоминаний, — знакомый всем с детства набор букв "цу-е- фа", которые на самом деле в переводе означают "пожалуйста, начинайте". Это фраза, аналогичная существующему в русском языке выражению "на старт, внимание, марш".

Свой современный вид играла приобрела в XVII веке в Японии, а в XX веке она распространилась по всему миру.

Как увеличить шансы на победу

За игрой стоят определенные вероятности и базовая психология. Есть четыре возможных сценария игры:

ничья, когда выпадают камень-камень, ножницы-ножницы, бумага-бумага;

камень побеждает ножницы;

бумага покрывает камень;

ножницы режут бумагу.

Следите за поведением противника

Во время игры нужно внимательно следить за поведением игроков. Новички часто сжимают кулаки перед тем, как бросить камень, или чуть высовывают указательный палец перед тем, как показать ножницы.

Начинайте с бумаги

Люди играют не случайно, существуют привычные алгоритмы. Как показывают исследования, большинство людей, особенно мужчины, предпочитают начинать игру с камня, так как он стоит первым в названии игры. Чтобы увеличить шансы на победу, лучше начинать с бумаги. Ножницы, согласно статистике, — наименее популярный ход, но, так как чаще первым идет камень, выбрав ножницы, вы проиграете. Если же выбрать бумагу, она покроет камень.

Анализируйте ходы

Если ваш противник победил вас, покрыв камень бумагой, скорее всего, он повторно использует бумагу, поэтому можно атаковать его ножницами. Победитель любит использовать то, что дало ему победу в предыдущий раз.

Если ваш оппонент проиграл с ножницами, в следующий раз он изменит свою стратегию и, вероятнее всего, использует бумагу. Поэтому копируйте шаг, который только что совершил противник, — выбирайте ножницы. Это работает на уровне подсознания, когда человек проигрывает. В теории игр стратегия "выиграл – поступай также, проиграл – смени тактику" называется условной реакцией.

Нужно проследить логику и самому делать наоборот. Например, противник ожидает, что после вашего проигрыша с бумагой вы не будете заново ей ходить, но вы знаете, что он так думает, и все равно ходите бумагой.

Действуйте непредсказуемо