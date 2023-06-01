День Ивана Долгого: что нельзя делать 1 июня

Православная церковь 1 июня чтит память преподобного Иоанна Угличского, епископа Готфского, который восстановил иконопочитание в христианстве в VIII веке. В народе его прозвали Долгим, так как на Руси в это время крестьяне очень много и долго трудились и находились в полях с утра до ночи.

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С этой датой связано большое количество древних примет и запретов. Что нельзя делать 1 июня? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 1 июня

1 июня на Руси было принято печь пироги, есть их всей семьей и угощать других — родственников, соседей, нуждающихся, чтобы привлечь в свой дом радость и благополучие.

При этом остатки выпечки лучше отдать птицам, а не хранить дома, иначе это приведет к большому несчастью. Хлеб и соль, в отличие от пирогов, наоборот, нельзя никому давать в этот день. Также нельзя просить хлеб у других для себя.

Наши предки верили, что в день Ивана Долгого не стоит грустить, плакать и настраивать себя на худшее, иначе пришедшее лето обидится и зальет землю ливнями.

Плохая примета также – ходить в грязной, несвежей одежде 1 июня. Считалось, что к таким вещам может прилипнуть нечистая сила, которая нанесет человеку вред. Нельзя на Ивана Долгого оставлять новорожденных до года одних в комнате – злые духи могут сильно напугать ребенка.

Чтобы не обидеть и не разозлить природу, не стоит сегодня наносить вред деревьям и цветам: например, ломать ветки, рвать траву.

Хорошей приметой считалось попасть под дождь в день Ивана Долгого. Наши предки были уверены, что это к удаче и благополучию. Но нельзя при этом прятаться под зонтом и другими укрытиями, чтобы не отпугнуть все хорошее.

Погодные приметы

Холодный день — такая погода продлится еще 40 дней;

Дождь идет 1 и 2 июня — весь месяц будет теплым и солнечным;

Туман — к обилию грибов;