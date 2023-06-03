Почему капибары милые, но бесполезные

Капибары — животные, которые стали популярными благодаря интернету. Это – милые зверьки, которые привлекают внимание своей смелостью и приятным внешним видом. Капибара напоминает помесь собаки и морской свинки, хотя относится к грызунам. Капибару также называют водосвинкой, так как часть своей жизни она проводит в воде.

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Капибару можно держать дома, но это животное будет доставлять много хлопот. Кроме того, зоологи заявляют, что они абсолютно бесполезны в соседстве с человеком, поэтому капибар до сих пор не одомашнили. Более подробно о капибарах — в материале “Рамблера”.

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Можно ли держать капибару дома

Капибара отлично уживается с людьми, но есть ряд нюансов в ее содержании. Во-первых, цена. Купить детеныша капибары можно, он стоит около 2,5 тысяч долларов. Однако стоит помнить, что в сумму сделки нужно закладывать транспортировку животного из другой страны, и делать это будет специальный сопровождающий. Транспортировка обойдется в ту же цену, что и капибара, если не в несколько раз выше.

Кроме того, капибаре нужно большое пространство, поэтому в квартире она жить не сможет. Идеальным местом для капибары будет большой дом или ферма. Так как капибара — водосвинка, ей нужен постоянный доступ к воде, либо бассейн, либо небольшой пруд. Это также стоит учесть.

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Кроме того, капибара не терпит морозов. Соответственно на зиму ей нужно оборудовать специальное помещение, которое будет просторным и теплым. В этом помещении также должен быть водоем.

Как капибара взаимодействует с человеком

Если вы еще не передумали заводить капибару, то стоит узнать о том, как это животное взаимодействует с человеком. Капибары — переносчики различных заболеваний. Они могут заразить человека гельминтами и пятнистой лихорадкой, а также другими опасными заболеваниями, которые переносят водосвинки.

Сами по себе капибары не представляют опасности для человека, так как редко проявляют агрессию. Однако если они чувствуют опасность, то могут напасть. Часто капибары кусают детей или наступают на людей из-за того, что очень неповоротливы.