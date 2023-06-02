Кого видят кошки в отражении зеркала

Если у вас есть кот или кошка, вы наверняка замечали, как периодически ваш питомец стоит возле зеркала и абсолютно спокойно разглядывает свое отражение. Или, например, во время попытки сделать с ним селфи он с такой же концентрацией смотрит в экран телефона, после чего отворачивается и стремится перейти от вас к более привычным занятиям.

© Unsplash

Задумывались ли вы о том, что видит пушистый член семьи в зеркале? Ответ будто бы напрашивается: себя, кого же еще. Но на самом деле все не так просто, как выяснил психолог Гордон Гэллап-младший. Подробности – в материале "Рамблер".

Видео дня

Зеркальный тест

В 1970-ом году он провел интересный эксперимент: на мордочку самых разных животных наносилась специальная краска без запаха, после чего им предлагалось полюбоваться собой в зеркале. Предполагалось, что испытуемые, заметившие необычный макияж, должны попытаться смыть его с себя. Если этого не происходит, то участник эксперимента не ассоциирует себя с собственным отражением.

В результате кошки изменений в своем внешнем виде не замечали и не пытались предпринять какие-либо действия по удалению цветных пятен с мордочки. Они рассматривали себя непродолжительное время, после чего отвлекались на что-то более интересное. Был сделан вывод, что они не видят себя в отражении – перед ними предстает таинственный незнакомец.

Особый подход

Ученые объясняют такое поведение не отсутствием смышлености или глупостью, а особым складом ума питомцев: они воспринимает мир не глазами, а за счет осязания и обоняния. Их уровень сознания отличается от человеческого и от психики тех животных, которые показали ожидаемые результаты в ходе исследования. Ими, кстати, были обезьяны и дельфины.