Дерево смерти: как убивает манцинелла

Дерево манцинелла – одно из самых опасных растений на планете. Оно способно убивать буквально всеми частями, а если его поджечь, то ядовитым будет дым.

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"Рамблер" рассказывает, где растет смертоносное дерево, почему оно так опасно и как можно спастись от его яда.

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Манцинелла (лат. Hippomane mancinella) относится к семейству молочайные и растет в тропических зонах Центральной и Южной Америки, а также на Карибских островах и в американском штате Флорида. Как и все молочайные, манцинелла выделяет млечный сок, который содержится во всех частях растениях и отличается невероятной ядовитостью. А все дело в том, что в его состав входит вещество - форбол. Это вещество способно растворяться в воде, и если случайно оказаться под деревом во время дождя, капли капающие с листьев, могут вызвать ожог.

Когда-то местные племена пропитывали ядом манцинеллы наконечники своих стрел. Если такая стрела попадет в человека, тот умрет мучительной смертью.

Несмотря на свою опасность, дерево манцинелла привлекает туристов своей необычной формой и красивыми плодами, похожими на яблочки. Если приблизиться к дереву, то отравиться можно просто прикоснувшись к нему, не говоря уже о том, чтобы съесть целый плод.

Wildlife Travel/Flickr

При контакте с кожей яд вызывает сильное жжение, покраснение и опухание. Если яд попадает в глаза, то возникает сильная боль, слезотечение и отек. При попадании внутрь организма яд вызывает тошноту, рвоту, желудочные боли, головокружение и обморок.

Туристы, не зная об опасности, часто подходят к дереву манцинелла, чтобы сделать фотографии или даже попробовать его плоды. Это может привести к серьезным последствиям для здоровья.

К счастью, существует противоядие от яда манцинеллы. Однако получить его нужно немедленно. Если человек случайно прикоснулся к манцинелле, ему нужно обратиться за медицинской помощью как можно скорее.

К этому дереву не стоит подходить без необходимости. А если вы планируете путешествие в тропические зоны, обязательно изучите местную флору и фауну, чтобы избежать неприятностей.