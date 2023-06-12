Прыжки с какой высоты менее травмоопасны для кошек

Кошки бывают разные: одни предпочитают большую часть дня наслаждаться сновидениями с перерывами на лакомства, другие – носиться по квартире, играться с хозяином и другими питомцами. Однако ни один пушистый член семьи, к сожалению, не застрахован от травм, в том числе получаемых из-за падения из окна.

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Усатые лежебоки зачастую отдыхают на подоконнике и наблюдают за происходящим с высоты птичьего полета. Они могут уснуть или устремиться за пролетающей мимо них птицей – такова их природа.

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Известно, что однажды кошка упала с 32-го этажа небоскреба и при этом осталась жива. Но далеко не все питомцы такие везучие.

О том, на какие эксперименты и мысли сподвигли кошки и счастливые случаи их выживания после падений – в материале "Рамблера".

Исследование

В конце 1980-х ученые наблюдали за 132-ю кошками, которые выпрыгнули с этажей разных высот (начиная с 5-ого), и их состоянием здоровья. В результате исследователи пришли к следующим выводам.

Во-первых, треть из испытуемых умерла, если бы не была оказана экстренная медицинская помощь. Во-вторых, количество травм, полученных из-за падения, уменьшается с увеличением высоты. Удивительно, но факт: питомцы, которые падали с седьмого этажа и выше, получили менее серьезные травмы.

Касательно второго пункта ученые озвучили два возможных объяснения:

Кошки достигают предельной скорости после падения с высоты примерно 21 метра, после чего перестают ускоряться. При этом во время набора скорости животное инстинктивно напрягается и выгибает спину. Такая поза, в свою очередь, увеличивает вероятность получения травмы. А при достижении предельной скорости падения кошки перестают напрягаться: они, наоборот, расслабляются. За счет этого увеличивается площадь соприкосновения с поверхностью при приземлении. По этой причине они и получают меньше травм. После падения с более высокой точки питомцы чаще погибают. Соответственно, их попросту не доставляют в ветеринарную клинику, в связи с чем у ученых нет достоверных количественных данных, и они не имеют возможности составить статистику.

Нутро

Кошки имеют естественную любовь к высоте, которая и приводит к падениям, например, когда кошка отвлекается или засыпает. Если бы это произошло на дереве, кошка могла бы спастись, ухватившись за него когтями. Многие строительные материалы, такие как бетон и окрашенный металл, не позволяют питомцу успешно хвататься за них.

Кстати

Есть особый ветеринарный термин, обозначающий травмы, полученные кошкой при падении со здания, обычно выше 7-9 метров: "высотный синдром".