Что нельзя делать 2 июня в день Тимофея Грядочника
Дата 2 июня известна в народе как день Тимофея Грядочника: в этот день на Руси крестьяне высаживали огурцы и другие овощи.
Какие приметы связаны с этим днем и чем не стоит заниматься 2 июня, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 2 июня
- В Тимофеев день категорически нельзя ссориться и ругаться: это обернется большими неприятностями. Поэтому стоит избегать конфликтов и максимально стараться сохранять спокойствие даже в сложных ситуациях.
- Жаловаться на жизнь сегодня (впрочем, этот совет применим и ко всем другим дням) тоже не стоит: пустые сетования могут лишь усугубить ситуацию.
- Забудьте про вранье и сплетни: любое плохое слово обернется против вас.
- Если вы запланировали генеральную уборку или начало ремонта на этот день, правильным решением будет отложить их хотя бы на сутки. В противном случае можно столкнуться с непредвиденными проблемами и впустую потратить силы.
- Не стоит стричь ногти и волосы: согласно поверьям, это может привести к проблемам со здоровьем.
- Детей в этот день не следует оставлять с чужими людьми, а также отдавать другим детские вещи: наши предки верили, что в Тимофеев день малыши уязвимы для нечистой силы.
- Беременным женщинам стоит отложить в этот день вязание или шитье, а также избегать завязывания узлов.
Что можно делать 2 июня
- Обратить внимание на приснившийся сон: он может быть вещим.
- По возможности, отдохнуть, провести время в кругу близких и спокойной обстановке.
- Помогать нуждающимся: здесь важны как материальная поддержка, так и просто моральная.
- Заняться посадкой овощей: недаром ведь в народе этот день зовется Тимофей Грядочник.
- Если вы за городом, можно пройтись босиком по росе: согласно поверьям, это действие принесет здоровье и успех.
Народные приметы 2 июня
- Если утром на небе вы увидите радугу, готовьтесь к тому, что весь день будет идти дождь.
- О том, что ожидается дождь, предупреждают и кроты: если животные выбираются из нор, значит будет ливень.
- Дождь же 2 июня, в свою очередь, предвещает засушливый месяц.
- Солнечный и ясный день обещает хороший урожай.
- Медленно плывущие высоко в небе облака — к погожему дню.
- Рыжая кошка, попавшаяся на глаза в Тимофеев день, предупреждает о возможном финансовом обмане. Будьте осторожны в тратах и любых операциях с деньгами.