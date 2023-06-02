$80.97-0.0386.58+0.08

Что нельзя делать 2 июня в день Тимофея Грядочника

Дата 2 июня известна в народе как день Тимофея Грядочника: в этот день на Руси крестьяне высаживали огурцы и другие овощи.

Что нельзя делать 2 июня в день Тимофея Грядочника
© Unsplash

Какие приметы связаны с этим днем и чем не стоит заниматься 2 июня, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

Что нельзя делать 2 июня

  • В Тимофеев день категорически нельзя ссориться и ругаться: это обернется большими неприятностями. Поэтому стоит избегать конфликтов и максимально стараться сохранять спокойствие даже в сложных ситуациях.
  • Жаловаться на жизнь сегодня (впрочем, этот совет применим и ко всем другим дням) тоже не стоит: пустые сетования могут лишь усугубить ситуацию.
  • Забудьте про вранье и сплетни: любое плохое слово обернется против вас.
  • Если вы запланировали генеральную уборку или начало ремонта на этот день, правильным решением будет отложить их хотя бы на сутки. В противном случае можно столкнуться с непредвиденными проблемами и впустую потратить силы.
  • Не стоит стричь ногти и волосы: согласно поверьям, это может привести к проблемам со здоровьем.
  • Детей в этот день не следует оставлять с чужими людьми, а также отдавать другим детские вещи: наши предки верили, что в Тимофеев день малыши уязвимы для нечистой силы.
  • Беременным женщинам стоит отложить в этот день вязание или шитье, а также избегать завязывания узлов.

Что можно делать 2 июня

  • Обратить внимание на приснившийся сон: он может быть вещим.
  • По возможности, отдохнуть, провести время в кругу близких и спокойной обстановке.
  • Помогать нуждающимся: здесь важны как материальная поддержка, так и просто моральная.
  • Заняться посадкой овощей: недаром ведь в народе этот день зовется Тимофей Грядочник.
  • Если вы за городом, можно пройтись босиком по росе: согласно поверьям, это действие принесет здоровье и успех.

Как возникла примета о том, что опасно ходить под лестницей

Народные приметы 2 июня

  • Если утром на небе вы увидите радугу, готовьтесь к тому, что весь день будет идти дождь.
  • О том, что ожидается дождь, предупреждают и кроты: если животные выбираются из нор, значит будет ливень.
  • Дождь же 2 июня, в свою очередь, предвещает засушливый месяц.
  • Солнечный и ясный день обещает хороший урожай.
  • Медленно плывущие высоко в небе облака — к погожему дню.
  • Рыжая кошка, попавшаяся на глаза в Тимофеев день, предупреждает о возможном финансовом обмане. Будьте осторожны в тратах и любых операциях с деньгами.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий