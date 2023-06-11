История музыкальной записи развивалась стремительно. Хотя сегодняшний день предлагает нам бесчисленное количество способов потребления музыки, от винила до кассет и потоковой передачи в Интернете, первая запись человеческого голоса была записана только в 1860 году.

Французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартенвиль создал в 1857 году фонавтограф — устройство с ручным приводом, которое вытравливало звуковые волны на бумагу, почерневшую от копоти из масляной лампы. Однако Скотт де Мартинвиль не собирался создавать устройство, воспроизводящее звук. Вместо этого он сделал устройство для изучения звука с визуальной точки зрения.

По словам эксперта Патрика Фистера, изобретатель, по сути, хотел «создать искусственное ухо». Скотт де Мартинвиль продал несколько фонавтографов научным лабораториям, чтобы они могли продолжить свои исследования звука,однако он заработал очень мало денег на своем изобретении и провел остаток своей жизни продавцом книг.

Тем не менее, его изобретение было использовано для изучения гласных звуков и помогло Рудольфу Кенигу создать манометрический пламенный аппарат.

В 2008 году газета The New York Times сообщила о воспроизведении записи, сделанной 9 апреля 1860 года. Гравюры Скотта де Мартинвилля были транскрибированы в воспроизводимый аудиофайл с использованием технологии IRENE, впервые разработанной учеными из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли.

Ученые обнаружили фрагменты разборчивого голоса, поющего французскую народную песню «Au clair de la lune». Это была первая известная запись человеческого голоса, почти на 30 лет предшествовавшая записи фонографа Эдисона на восковом цилиндре.

Смотрите видео, чтобы узнать, как звучал первый записанный звук истории, когда французский изобретатель сделал нечто невероятное для науки девятнадцатого века.