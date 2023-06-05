Зачем в США сжигали дома при переезде

Мир таит в себе удивительные истории, и порой некоторые из них серьезно озадачивают.

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К примеру, в XVII веке в штате Вирджинии был принят закон, согласно которому вводился запрет на сжигание домов при переезде. Что же подталкивало американцев на столь радикальные меры?

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Возможно, причиной служили плесень и другие грибки, разрастающиеся по стенам, от которых в то время было особенно проблематично избавиться. Или истоки носят мистический характер, и виной поджогу были происходившие в доме преступления, его плохая энергетика, вера в обитающих в нем призраков и т.д.

Подробности – в материале "Рамблера".

Объяснение

Все дело в… гвоздях. В те времена они были такими дорогими, что у владельцев жилья было принято сжигать весь дом, а после – просеивать пепел на предмет крепежных изделий. Впоследствии их, как правило, относили к кузнецу, который их выпрямлял, и использовали для строительства нового пристанища.

Подобная методика пользовалось популярностью, причем такой, что власти штата были вынуждены принять в 1645-ом закон о недопустимости сжигания участков при переезде. Но не обошлось без альтернативы: в соответствии с актом, владельцу заброшенного здания выплачивалась стоимость гвоздей, задействованных в ходе строительства дома.

Позднее

Цена столь роскошных и необходимых изделий снизилась лишь в середине XVIII века. Тогда стали строиться заводы по производству гвоздей, они стали появляться на рынках и становились более доступными.

Миф

Кузнец из США по имени Кен считает легенду о вынужденных пожарах и крепежных изделиях мифом.

По его словам, в первые десятилетия 1600-х годов здания строились крайне небрежно, и по ним было понятно, что долго они не простоят. Как правило, сооружения возводились подобным образом, так как выступали в качестве временного пристанища для своих обитателей: первые поселенцы не планировали "осесть" в штате. В то время многие приезжали сюда на заработки и планировали вернуться домой.

Поэтому строились ветхие здания, которые быстро гнили и становились непригодными для проживания. Именно по этой причине их и сжигали.