$80.88-0.0987.10+0.52

Зачем в США сжигали дома при переезде

Мир таит в себе удивительные истории, и порой некоторые из них серьезно озадачивают.

Зачем в США сжигали дома при переезде
© Unsplash

К примеру, в XVII веке в штате Вирджинии был принят закон, согласно которому вводился запрет на сжигание домов при переезде. Что же подталкивало американцев на столь радикальные меры?

Видео дня

Возможно, причиной служили плесень и другие грибки, разрастающиеся по стенам, от которых в то время было особенно проблематично избавиться. Или истоки носят мистический характер, и виной поджогу были происходившие в доме преступления, его плохая энергетика, вера в обитающих в нем призраков и т.д.

Подробности – в материале "Рамблера".

Объяснение

Все дело в… гвоздях. В те времена они были такими дорогими, что у владельцев жилья было принято сжигать весь дом, а после – просеивать пепел на предмет крепежных изделий. Впоследствии их, как правило, относили к кузнецу, который их выпрямлял, и использовали для строительства нового пристанища.

Подобная методика пользовалось популярностью, причем такой, что власти штата были вынуждены принять в 1645-ом закон о недопустимости сжигания участков при переезде. Но не обошлось без альтернативы: в соответствии с актом, владельцу заброшенного здания выплачивалась стоимость гвоздей, задействованных в ходе строительства дома.

Почему в США запретили продавать нарезанный хлеб во время войны

Позднее

Цена столь роскошных и необходимых изделий снизилась лишь в середине XVIII века. Тогда стали строиться заводы по производству гвоздей, они стали появляться на рынках и становились более доступными.

Миф

Кузнец из США по имени Кен считает легенду о вынужденных пожарах и крепежных изделиях мифом.

По его словам, в первые десятилетия 1600-х годов здания строились крайне небрежно, и по ним было понятно, что долго они не простоят. Как правило, сооружения возводились подобным образом, так как выступали в качестве временного пристанища для своих обитателей: первые поселенцы не планировали "осесть" в штате. В то время многие приезжали сюда на заработки и планировали вернуться домой.

Поэтому строились ветхие здания, которые быстро гнили и становились непригодными для проживания. Именно по этой причине их и сжигали.

Но гвозди, по словам мастера, действительно отыскивали и забирали себе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий