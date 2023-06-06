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День Симеона Столпника: что нельзя делать 6 июня

Православная церковь 6 июня чтит память святого Симеона, который родился в конце IV века в Каппадокии. Преподобный ушел жить в каменную пещеру и изобрел новый вид подвижничества — столпничество. Он днями молился на вершине столпа и проповедовал для паломников. Поэтому в народе Симеона прозвали Столпником.

День Симеона Столпника: что нельзя делать 6 июня
© pxhere.com

С этой датой связано множество древних примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 6 июня

В это время начиналось настоящее лето и в садах расцветал шиповник. Наши предки приходили к кустарнику, чтобы рассказать о сильных чувствах и переживаниях, освободить душу. Поэтому плохой приметой считалось срывать с шиповника цветы. Если ослушаться и обидеть растение, можно навсегда потерять любимого человека.

6 июня нельзя ставить дома вазы с цветами. Считалось, что вместе с ними буду постепенно "засыхать" и хорошие отношения внутри семьи.

Также сегодня не стоит:

  • давать деньги в долг, иначе их никогда не вернут;
  • идти по дороге, которую перебежала черная собака, — к большим неприятностям;
  • злиться, ругаться и предаваться негативным мыслям — все плохие замыслы и поступки обернутся против самого человека;
  • стирать вещи, ходить в душ и баню — на Руси верили, что в этот день можно вместе с водой смыть с себя удачу.

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Приметы

  • Радуга с севера на юг — к длительной непогоде;
  • Дождь — к хорошему грибному урожаю;
  • Много росы с утра — к сильному ветру;
  • Лягушки громко квакают вечером — к хорошей погоде.
  • Пчелы вьются над акацией — к дождю.
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