День Симеона Столпника: что нельзя делать 6 июня
Православная церковь 6 июня чтит память святого Симеона, который родился в конце IV века в Каппадокии. Преподобный ушел жить в каменную пещеру и изобрел новый вид подвижничества — столпничество. Он днями молился на вершине столпа и проповедовал для паломников. Поэтому в народе Симеона прозвали Столпником.
С этой датой связано множество древних примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 6 июня
В это время начиналось настоящее лето и в садах расцветал шиповник. Наши предки приходили к кустарнику, чтобы рассказать о сильных чувствах и переживаниях, освободить душу. Поэтому плохой приметой считалось срывать с шиповника цветы. Если ослушаться и обидеть растение, можно навсегда потерять любимого человека.
6 июня нельзя ставить дома вазы с цветами. Считалось, что вместе с ними буду постепенно "засыхать" и хорошие отношения внутри семьи.
Также сегодня не стоит:
- давать деньги в долг, иначе их никогда не вернут;
- идти по дороге, которую перебежала черная собака, — к большим неприятностям;
- злиться, ругаться и предаваться негативным мыслям — все плохие замыслы и поступки обернутся против самого человека;
- стирать вещи, ходить в душ и баню — на Руси верили, что в этот день можно вместе с водой смыть с себя удачу.
Приметы
- Радуга с севера на юг — к длительной непогоде;
- Дождь — к хорошему грибному урожаю;
- Много росы с утра — к сильному ветру;
- Лягушки громко квакают вечером — к хорошей погоде.
- Пчелы вьются над акацией — к дождю.