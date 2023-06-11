День Федосьи Колосяницы: что нельзя делать 11 июня
Православная церковь 11 июня чтит память святой Феодосии Константинопольской, которая жила в VIII веке и подвергалась гонениям во время правления императора Льва Исавра. В это время на полях обычно начинала колоситься рожь, поэтому на Руси Федосью прозвали Колосяницей.
С 11 июня связано большое количество примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно древним поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".
Запреты на 11 июня
В день Федосьи Колосяницы запрещается начинать новые дела, иначе можно столкнуться с большими финансовыми проблемами и неудачами в личной жизни.
Не стоит сегодня отправляться в дальнюю поездку. Наши предки считали, что в дороге случатся неприятности, и она не принесет желаемого результата.
Запрет распространялся и на ссоры 11 июня. Поверья гласят, что любые конфликты в этот день могут разрушить отношения навсегда. А чтобы жизнь не стала печальной, не стоит в день Федосьи Колосяницы грустить и жаловаться на проблемы.
Нельзя 11 июня делать предложение руки и сердца и играть свадьбу. Наши предки верили, что такой брак будет несчастным, но разорвать его не получится.
На Руси также считали, что 11 июня — плохой день для охоты — там будет ждать неудача, а для рыбалки, наоборот, — идеальный. Рыбак в этот день уйдет с большим уловом.
Если вы рассыпали соль, надо обязательно потоптаться по ней босыми ногами, а затем вынести из дома, иначе в семье может случиться несчастье.
Приметы
- Много пауков и туман — к хорошей погоде;
- Яркое солнце — к теплому сентябрю;
- Сильная жара — к грозе или граду;
- Ветер дует — к дождям;
- Дождь — к хорошему урожаю ржи;
- Солнечный и безветренный день — к переменчивой погоде.