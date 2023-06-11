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День Федосьи Колосяницы: что нельзя делать 11 июня

Православная церковь 11 июня чтит память святой Феодосии Константинопольской, которая жила в VIII веке и подвергалась гонениям во время правления императора Льва Исавра. В это время на полях обычно начинала колоситься рожь, поэтому на Руси Федосью прозвали Колосяницей.

День Федосьи Колосяницы: что нельзя делать 11 июня
© pxhere.com

С 11 июня связано большое количество примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно древним поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 11 июня

В день Федосьи Колосяницы запрещается начинать новые дела, иначе можно столкнуться с большими финансовыми проблемами и неудачами в личной жизни.

Не стоит сегодня отправляться в дальнюю поездку. Наши предки считали, что в дороге случатся неприятности, и она не принесет желаемого результата.

Запрет распространялся и на ссоры 11 июня. Поверья гласят, что любые конфликты в этот день могут разрушить отношения навсегда. А чтобы жизнь не стала печальной, не стоит в день Федосьи Колосяницы грустить и жаловаться на проблемы.

Нельзя 11 июня делать предложение руки и сердца и играть свадьбу. Наши предки верили, что такой брак будет несчастным, но разорвать его не получится.

На Руси также считали, что 11 июня — плохой день для охоты — там будет ждать неудача, а для рыбалки, наоборот, — идеальный. Рыбак в этот день уйдет с большим уловом.

Если вы рассыпали соль, надо обязательно потоптаться по ней босыми ногами, а затем вынести из дома, иначе в семье может случиться несчастье.

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Приметы

  • Много пауков и туман — к хорошей погоде;
  • Яркое солнце — к теплому сентябрю;
  • Сильная жара — к грозе или граду;
  • Ветер дует — к дождям;
  • Дождь — к хорошему урожаю ржи;
  • Солнечный и безветренный день — к переменчивой погоде.
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