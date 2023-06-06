Зачем невестам в древние времена выдирали все зубы

В древности существовало огромное количество странных и даже пугающих обрядов, связанных со свадьбой. Так, известно, что на Руси было принято устраивать бои на выкупе, а первую свадебную ночь проводить на сеновале.

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Но эти традиции кажутся совершенно невинными, по сравнению с традицией выдирать невестам зубы перед замужеством. Впрочем, у этого обряда были вполне прагматичные цели. Подробнее о том, зачем будущих жен лишали зубов – в материале "Рамблера".

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В древние времена в разных частях мира молодым женщинам удаляли все зубы и заменяли их протезами до замужества. Причем здоровье зубов не играло роли: удалялись даже те зубы, которые не доставляли дискомфорта женщине.

Делалось это не столько в угоду традициям, сколько в целях экономии. Лечение зубов во все времена было весьма дорогим удовольствием. Столетия назад женщины не могли рассчитывать даже на страховку, поэтому им приходилось удалять зубы ради благополучия будущей семьи.

Считалось, что такая превентивная мера избавит мужа от крупных трат и позволит молодоженам не растрачивать семейный бюджет на лечение.

В некоторых странах семья невесты отправляла женщину на удаление зубов еще до появления жениха. При этом в других государствах удаление зубов считалось отличным свадебным подарком. В отдельных странах традиция удалять зубы перед торжеством сохранялась до XX века.

Впрочем сегодня свадебные обряды, связанные с зубами, также можно встретить в тех или иных местах. Например, на Бали считается, что, связывая себя узами брака, молодожены вступают в новую жизнь. Чтобы все грехи, ошибки и недоразумения прошлого остались позади, и невесте, и жениху подпиливают без наркоза шесть передних зубов. Следует подчеркнуть, что данную традицию сегодня соблюдают лишь в отдаленных провинциях. Жители крупных городов не соблюдают такие обряды, но все же отдают дань уважения предкам, облачаясь в традиционные наряды на свадьбу.