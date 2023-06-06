5 грубых ошибок, которые выдают безграмотного человека

Каждый год в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день, а во всем мире – Международный праздник русского языка.

Самое время проверить свою грамотность и пройтись по словам и выражениям, при написании которых ошибки случаются чаще всего. Подробнее – в материале "Рамблера".