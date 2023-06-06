5 грубых ошибок, которые выдают безграмотного человека
Каждый год в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день, а во всем мире – Международный праздник русского языка.
Самое время проверить свою грамотность и пройтись по словам и выражениям, при написании которых ошибки случаются чаще всего. Подробнее – в материале "Рамблера".
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- "Агентство". Слово, в котором постоянно теряется буква "т". При произношении она действительно ускользает, однако это не означает, что ее можно не прописывать. А проверочным словом в данном случае служит "агент".
- "В общем". Вероятно, хотя бы раз в жизни вы лицезрели слово "вообщем", которого на самом деле не существует. Скорее всего, некоторых вводит в заблуждение "вообще", которое всегда пишется слитно.
- "День рождения". Как только его не коверкают: и "день рождение", и "день рожденья"... Что уж говорить о тех случаях, когда к словосочетанию добавляются предлоги, благодаря которым возникают и другие ошибочные варианты его написания. Следует раз и навсегда запомнить, что склоняется только первое слово, а второе остается неизменным. Все-таки намного приятнее поздравлять человека с праздником и не допускать при этом ошибок.
- "Иметь в виду". Очень часто две "вв" воссоединяются там, где не следует. Действительно, существует предлог "ввиду", который равносилен "из-за". То есть если вы хотите объяснить, например, что опоздали на работу по причине сильного снегопада и, как следствие, коллапса на дорогах, то в данном случае можно использовать слитное написание слова. Но если собеседник вас не понял, и вы хотите сказать, что "имели в виду не это", то речь идет о раздельном написании "в" и "виду".
- "Кардинально". Заявление о резких переменах в жизни может обернуться неловкой ситуацией, если обозвать их "координальными". Во-первых, такого слова не существует в русском языке. Во-вторых, оно не имеет никакого отношения к "координатам" и другим словам с корнем "координ". Все дело в том, что "кардинальный" произошло от латинского cardinālis "главный, основной".