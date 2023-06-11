Зачем египтяне мумифицировали бабуинов

Мумификация играла большую роль в жизни и культуре древних египтян. Тело усопшего сохранялось в качестве последнего жилища души, которая после физической смерти своего владельца вновь и вновь переселялась в другие тела. Благодаря бальзамированию фараонов и членов их семей учеными были сделаны интереснейшие и значительные открытия.

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А вот однажды в ходе раскопок были обнаружены мумифицированные тела… бабуинов. Как выяснили ученые, древние египтяне приобретали их у жителей соседней страны, что свидетельствовало о налаженных уже на тот момент торговых отношениях с другими государствами.

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Однако зачем требовалось сохранять тела желтых павианов на долгие века? Подробности – в материале "Рамблера".

Ответ достаточно простой: древние египтяне почитали приматов и считали их одним из воплощений бога луны и мудрости Тота, а также бога солнца Ра. Почему бытовало такое мнение, доподлинно не известно.

Примечательно, что многочисленные египетские тексты связывают бабуинов именно с божественным Ра. Так, древние погребальные тексты описывают павиана как старшего либо самого любимого сына бога солнца. А в "Египетской книге мертвых" говорится, что от лица умершего человека будет уместно сказать следующую фразу:

"Я пел и восхвалял солнечный диск. Я присоединился к бабуинам, и я один из них".

Интересный факт: приматы приносили пользу за счет нестандартной эксплуатации. В те далекие времена они выступали в качестве полицейских собак-ищеек, которые в прямом смысле охотились на преступников. Как-то раз исследователи обнаружили фрагмент наскальной живописи, на котором был изображен человек, спускающий с поводка бабуина на (предположительно) вора на рынке. Преступник словно умоляет владельца отозвать агрессивное животное, а последнее, в свою очередь, кусает похитителя за ногу.